Alessandro Miceli nuovo difensore della Paolana

2 minuti per la lettura

Le ambizioni della Paolana sono evidenti, altrimenti non avrebbe trovato l’intesa con Alessandro Miceli. Il difensore di Amantea, classe 1986, è uno dei protagonisti assoluti nel beach soccer, dov’è fra l’altro uno dei pilastri della Nazionale. Tutt’ora impegnato nel massimo campionato sulla sabbia, ha trovato comunque il momento per accettare la proposta della società tirrenica. Per cui Alessandro Miceli è il nuovo difensore della Paolana.

Il club del presidente Marcone vorrebbe evitare sofferenze nel prossimo torneo di Eccellenza. Dove la squadra tirrenica si appresta a partecipare per la 25ª volta nella propria storia. E quindi ecco la scelta di affidarsi in difesa all’esperienza e alla indiscussa bravura del difensore amanteano.

Specialista in promozioni

Quella in programma nella stagione 2024/25 sarà invece la 12ª avventura di Alessandro Miceli nel torneo di Eccellenza, dove era e rimane uno dei calciatori più vincenti. Ha infatti totalizzato quattro promozioni in carriera: due volte a Castrovillari (2016 e 2018), una a Corigliano (2019) e una a Sambiase (torneo “mini” post covid nel 2021).

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO DI ECCELLENZA CALABRIA 2024-25

In carriera, invece, per Miceli, circa 400 presenze con diverse partecipazioni a play off e spareggi. Tanto da essere uno specialista non solo in promozioni (cinque in totale in carriera, considerando anche quella di Amantea nel 2008), ma anche in finali play off. Ne ha infatti vinte cinque, l’ultima delle quali, però, al momento inutile ai fini del salto di categoria con la DB Rossoblu Luzzi.

Al suo attivo la Serie D con Castrovillari, Rende e Lamezia Fc. Poi oltre 200 partite in Eccellenza (Amantea, Rende, Acri, Castrovillari, Corigliano, Vigor Lamezia, Sambiase, Promosport) e la Promozione in avvio di carriera ad Amantea e di recente fra V.E. Rende e DB Rossoblu Luzzi.

Dando un’occhiata alle ultime sette stagioni, per Alessandro Miceli due campionati al primo posto, altrettanti al secondo, altri due al terzo e uno al quarto. Insomma, con il passare degli anni, rimane sempre un calciatore da alta classifica. Un top player dei Dilettanti, oltre che del beach soccer nazionale. E adesso Alessandro Miceli è il nuovo difensore della Paolana.