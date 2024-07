Team Manager Cosenza Calcio, verso un cambio Marulla/Del Duca?

1 minuto per la lettura

Non c’è nulla di ufficiale ma presto il ruolo di team manager del Cosenza Calcio potrebbe cambiare, dopo 12 anni Kevin Marulla sarebbe in procinto di partire e al suo posto potrebbe arrivare Emanuele Del Duca

COSENZA – Impazza sul web la notizia che a Kevin Marulla è scaduto il contratto con il Cosenza calcio e ancora non è stato rinnovato né dalla società è stato mandato un segnale in questa direzione. E, conoscendo come vanno a finire i silenzi del presidente Eugenio Guarascio, si può essere legittimati a pensare che sia un addio o nella migliore delle ipotesi un arrivederci. È possibile quindi che il prossimo anno sulla panchina del Cosenza Calcio sieda un altro Team Manager.

COSENZA CALCIO, VERSO L’AVVICENDAMENTO TRA MARULLA E DEL DUCA

Dispiace di certo che questa sarà l’evoluzione della vicenda, ma non bisogna trasformala una tragedia. Si chiude una porta e si può aprire un portone per il bravo Kevin, che, lo ripetiamo, se questo sarà l’evolversi della vicenda, potrà comunque misurarsi in altre piazze e dimostrare che a Cosenza lui era un super Team manager al di là del suo pesante cognome. Da qualche settimana si conosce anche il nome del probabile sostituto.

Potrebbe essere Emanuele Del Duca che, qualche settimana, incontrato sul corso, ha confidato che stava parlando con il Cosenza per un ritorno in società, e, visto che il suo vecchio ruolo è occupato dalla Mortati, altro non poteva essere che il posto di Kevin Marulla. Vicenda comunque in attesa di risvolti.