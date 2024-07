Christian Dalle Mura nella difesa del Cosenza

1 minuto per la lettura

Christian Dalle Mura: la società Cosenza Calcio ha ufficializzato l’acquisizione del difensore centrale mancino.

La società Cosenza Calcio ha ufficializzato l’acquisizione del difensore centrale mancino Christian Dalle Mura, proveniente dall’ACF Fiorentina. Il giocatore, nato a Pietrasanta (Lucca) nel 2002, si unisce ai rossoblù a titolo definitivo con un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per la stagione successiva. Dalle Mura è un difensore versatile, in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale che di braccetto. Dotato di una buona visione di gioco e di capacità d’impostazione, il giovane calciatore è visto come un elemento chiave per il futuro della difesa cosentina.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Dalle Mura ha esordito in Serie A nell’agosto 2020 durante il match Fiorentina-Spal, mostrando fin da subito il suo potenziale. Successivamente, ha maturato esperienza in Serie B con le maglie di Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal e Ternana, accumulando un totale di 67 presenze nella serie cadetta. La carriera di Dalle Mura vanta anche un’importante esperienza internazionale con le nazionali giovanili italiane, dove ha collezionato 44 presenze e segnato 2 reti, dall’Under 15 all’Under 21.

IL NUOVO STAFF TECNICO A SUPPORTO DI MASSIMILIANO ALVINI

La Società Cosenza Calcio ha comunicato ufficialmente la composizione dello staff tecnico che affiancherà l’allenatore Massimiliano Alvini nella guida della squadra rossoblù per la prossima stagione. Renato Montagnolo sarà il vice allenatore. Francesco Bonacci ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Claudio Giuntoli si occuperà della preparazione atletica dei giocatori. Giuseppe Ruffolo coadiuverà Claudio Giuntoli occupandosi del recupero infortuni. Antonio Fischetti sarà l’allenatore dei portieri. Alessandro Imbrogno è stato nominato match analyst.