Cosenza Calcio, preso il portiere Baldi

COSENZA – Arriva un nuovo portiere per rinforzare la rosa del Cosenza Calcio a disposizione dell’allenatore Massimiliano Alvini: si tratta di Gabriele Baldi, classe 2004, nell’ultima stagione al Giugliano. Baldi, cresciuto nel vivaio della Roma è arrivato fino in Prima squadra, ed era in panchina nella finale di Europa League con il Siviglia. Baldi ha firmato col Cosenza un contratto triennale.

Il portiere scuola Roma si aggiunge agli altri rinforzi arrivati un questo mercato estivo al Cosenza come Dalle Mura, Riccardo Ciervo, Andrea Rizzo Pinna e Kristian Kouan. La squadra da oggi si allenerà a Cascia dove svolgerà il ritiro pre campionato fino al 27 luglio.

Questi i 25 calciatori convocati: Alessandro Arioli, Antonio Barone, Michele Camporese, Riccardo Ciervo, Orazio Chisari, Baldovino Cimino, Christian Dalle Mura, Tommaso D’Orazio, Christian D’Urso, Aldo Florenzi, Bright Gyamfi, Andrea Hristov, Christian Kouan, Alessandro Lai, Salvatore La Vardera, Manuel Marras, Pietro Martino, Alessandro Micai, Jahce Novello, Thomas Pompei, Andrea Rizzo Pinna, Filippo Sgarbi, Gennaro Tutino, Michael Venturi e Massimo Zilli.