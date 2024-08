Calcio, il Cosenza in amichevole batte 2-0 il Foggia

1 minuto per la lettura

COSENZA – Il Cosenza batte 2-0 il Foggia, formazione che milita nel campionato di Serie C, nell’amichevole disputata questo pomeriggio allo stadio San Vito Marulla. La squadra di mister Alvini si è imposta grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Mazzocchi e Zilli.

Contro il Foggia, il Cosenza è sceso inizialmente in campo con un 3-4-3: Micai in porta alle spalle di Hristov, Camporese e Caporale; a centrocampo Charlys, Kouan, Florenzi e D’Orazio; in attacco Ciervo e Mazzocchi a supporto di Fumagalli.

Nella ripresa il tecnico Alvini ha dato spazio anche a Martino, Rizzo Pinna, Kourfalidis, Zilli, Dalle Mura, Novello, Contiero, Barone, Belghedo e Vettorel