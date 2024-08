Cosenza Calcio, l’ira dei tifosi contro Guarascio: «Non sarai mai il nostro presidente»

1 minuto per la lettura

Cosenza Calcio nell’occhio del ciclone social e i tifosi tornano alla carica contro il presidente Eugenio Guarascio accusato di fare poco, forse niente, per farsi amare dai sostenitori della squadra

COSENZA – I social e i tifosi del Cosenza Calcio tornano alla carica contro un presidente, Eugenio Guarascio, che fa veramente poco, forse niente, per farsi amare dai sostenitori della squadra di cui lui è il numero uno in società. Ecco uno dei tanti post con striscione che si leggono sul Facebook. “Squadra smantellata e ricostruita con 4 euro, magliette prese al discount, steward allontanati e non pagati, unica società senza uno sponsor sulle divise, biglietti aumentati alla prima giornata con l’ambiente che già ti odiava, e potrei aggiungere tanto tanto altro, non sei capace di fare una scelta sensata e avvicinare la gente allo stadio. Non sarai mai il nostro presidente”.

Poteva essere la stagione dell’amore e invece si annuncia un’altra stagione fatta di rancori e contestazioni.