Serie B, esordio vincente per il Cosenza, Cremonese battuta di misura

Buona la prima per il Cosenza che nella sfida contro la Cremonese conquista tre punti pesanti e parte al meglio nel campionato di Serie B 2024-25

COSENZA – Esordio coi fiocchi nel campionato di Serie B 2024-25 per il Cosenza che conquista tre punti pesanti contro una deludente Cremonese. Primo tempo giocato a ritmi non elevati, ma è il Cosenza che ci crede di più, mostrandosi ordinato in tutti i reparti. Capitan D’Orazio è ispirato, va due volte alla conclusione e trova pronto Fulignati. Ma al terzo tentativo (30′) non sbaglia: Ciervo lavora bene il pallone a destra, crossa Florenzi, sfiora di testa Fumagalli e D’Orazio sbuca alle spalle di tutti facendo centro.

Avvio di ripresa di chiara marca calabrese: scatenato Ciervo che detta legge a destra e impegna severamente Fulignati due volte. Alla mezz’ora ghiotta chance della Cremonese che fallisce il pari con un rigore in movimento di Barbieri. Nel finale i cambi effettuati da Stroppa non producono gli effetti sperati e il Cosenza che in pieno recupero colpisce un palo con Zilli tiene in cassaforte un prezioso 1-0.