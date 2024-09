Serie B, il Cosenza batte la Sampdoria e si rialza

2 minuti per la lettura

Il Cosenza batte di misura la Sampdoria staccando i blucerchiati in classifica d Serie B e rialzando la testa malgrado i 4 punti di penalizzazione

COSENZA (3-4-1-2): Micai 6; Hristov 5, Camporese 6, Venturi 5.5; Ciervo 6.5 (39′ st Josè Mauri sv), Charlys 7, Kouan 6.5, D’Orazio 7 (30′ st Ricci sv), Florenzi 6.5 (24′ st Kourfalidis 6), Fumagalli 6 (1′ st Strizzolo 7), Mazzocchi 6 (24′ st Sankoh 6). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Caporale, Rizzo Pinna, Mauri, Ricci. Allenatore: Alvini 7.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri 6; Bereszynski 5, Riccio 6, Venuti 6; De Paoli 5.5, Akinsanmiro 5.5 (1′ st Benedetti 6), Vieira 5 (1′ st Yepes 6), Bellemo 5.5 (30′ st Borini sv), Barreca 5.5 (Ioannou 7); Sekulov 5 (30′ st La Gumina sv), Coda 5.5. In panchina: Vismara, Ravaglia, Kasami, Borini, Meulensteen, La Gumina, Giordano, Ferrari, Veroli. Allenatore: Sottil 5.

ARBITRO: Collu di Cagliari 5.

RETI: 8′ pt D’Orazio, 3′ st Ioannou, 6′ st Strizzolo.

NOTE: giornata velata, terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori: 8.171, di cui 48 ospiti. Ammoniti: Mazzocchi, Vieira, Camporese, Venuti, Kourfalidis. Angoli: 1-10. Recupero: 7′; 8′.

COSENZA – Il Cosenza batte di misura la Sampdoria per 2-1 e si rialza nella classifica di Serie B. Restano giù invece i blucerchiati. Avvio sprint per i rossoblù che mettono subito pressione agli avversari. Un atteggiamento che porta i suoi frutti già all’8′: Mazzocchi crossa dalla destra, Bereszynski prolunga verso la parte esterna dell’area di rigore e trova D’Orazio – in versione Dimarco – che di sinistro al volo infila la palla sotto l’incrocio.

L’altra occasionissima del primo tempo è sempre di marca cosentina. Mazzocchi arriva a rimorchio e calcia di prima intenzione sul cross di Kouan ma non trova per poco la porta. Nella ripresa il nuovo entrato Ioannou si presenta con il gol del pari dopo aver tagliato fuori Hristov e Venturi (2′). Lo emula l’altra new entry rossoblù Strizzolo che calcia dalla distanza e beffa Silvestri con l’aiuto del palo (7′). Al quarto d’ora Coda pesca l’angolino da fuori e pareggia ma è in fuorigioco e l’arbitro, dopo 5 minuti di consulto con il Var, annulla. Nel finale, Sankoh fallisce il colpo del 3-1.