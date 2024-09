Serie B 2024, il Sassuolo espugna il Marulla, Cosenza battuto 1-0

2 minuti per la lettura

Niente da fare per il Cosenza di Alvini che tra le mura amiche viene battuto da un Sassuolo corsaro che con la rete di Laurienté fa bottino pieno

COSENZA (3-4-1-2): Micai 7; Venturi 5.5 (39’st Zilli sv), Camporese 6, Caporale 6.5; Ciervo 6 (17’st Kourfalidis 6), Charlys 6 (1’st Rizzo Pinna 6), Florenzi 6.5, D’Orazio 5.5 (17’st Ricci 6); Kouan 6; Mazzocchi 6.5, Strizzolo 6 (26′ st Sankoh 5). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Mauri, Hristov. Allenatore: Alvini 6. SASSUOLO (3-4-1-2): Moldovan 7; Odenthal 6 (1’st Doig 6), Lovato 6 (6’st Muhamerovic 6), Romagna 6.5; Paz 6.5, Iannoni 6 (1’st Pierini 6), Boloca 7, Pieragnolo 6 (1’st Obiang 6.5); Thorstvedt 6.5 (31’st Lipani 6); Mulattieri 6.5, Laurienté 7.5. In panchina: Satalino, Missori, Ghion, Toljan, Moro, D’Andrea, Russo F. Allenatore: Grosso 6.5. ARBITRO: Arena di Torre Annunziata 6.

RETE: 7’st Laurienté.

NOTE: giornata nuvolosa, terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori 7.922 di cui 17 ospiti. Ammoniti: Iannoni, Kouan, Venturi, Sankoh, Paz, Mulattieri, Lipani. Angoli: 6-2. Recupero: 1′, 6′.



COSENZA – Il Sassuolo conquista la seconda vittoria esterna consecutiva nel campionato di Serie B 2024-25. Dopo la Carrarese, gli emiliani di Grosso battono anche il Cosenza al “Marulla”. Ai neroverdi, pericolosi in avvio con Mulattieri e nel finale di prima frazione con Iannoni (bravo Micai in entrambe le circostanze), basta il gol di Laurienté all’inizio del secondo tempo. La ripartenza dei neroverdi è fulminea, l’attaccante francese segna il gol partita dopo essersi involato in area. Il Cosenza prova ad opporsi alla sconfitta nel finale ma il palo dice no al colpo di testa di Mazzocchi poi Rizzo Pinna calcia in diagonale ma trova sulla sua strada la risposta di Moldovan.