Il Cosenza Calcio difetta in comunicazione? Scende in campo l’ordine dei giornalisti

C’è stato un incontro tra il Presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti, Soluri, il presidente del circolo della stampa di Cosenza, Franco Rosito e il direttore Peppe Ursino. Sul tavolo dell’incontro la richiesta avanzata dal mondo della stampa di avere una maggiore apertura da parte del Cosenza nei confronti degli organismi di stampa e giornalisti accreditati. Sul tavolo anche altri argomenti attinenti alla possibilità di avere una maggiore tranquillità di lavoro in tribuna stampa.

Tutto ok, anche se la cosa che suona male è che questo incontro il presidente Soluri con il presidente Rosito e l’Ussi lo avevano chiesto molti mesi fa. Si avanti con le parole del direttore generale Ursino che “ha preso atto delle richieste che adesso dovranno essere prese in esame con i vertici societari e lo staff tecnico”.

Quanto tempo passerà prima che le richieste abbiano una risposta non è dato sapere, nel frattempo si continua con un metodo e un modo di fare che certamente non crea quell’empatia che Ursino aveva augurato si creasse tra società, stampa e tifoseria.

Intanto si aspetta il Sudtirol, che domenica al san Vito Marulla si presenterà in formazione rimaneggiata, ma non per questo meno pericoloso.

Da parte sua il Cosenza di Alvini non può concedersi passi falsi per questa maledetta penalizzazione che rende il percorso del Cosenza ricco di difficoltà e insidie. Giorno 11 ottobre si saprà se la commissione di Appello federale dimezzerà la penalizzazione oppure il Cosenza dovrà continuare con il fardello del meno quattro. Certamente e in ogni caso la società del presidente Guarascio dovrebbe fare il mea culpa per la situazione cui si trova la squadra, la tifoseria, la città