Serie B Reggiana Cosenza, Alvini: «Primo tempo top»

Alvini: “Primo tempo top, vittoria meritata e importantissima. Faremo di tutto per salvarci, i tifosi saranno importanti”

REGGIO EMILIA – Lucido, concreto, sempre concentrato. E soprattutto fortemente determinato a portare a casa una vittoria, un primo break esterno, per tirarsi fuori al più presto dalle secche della classifica. Il Cosenza torna da Reggio Emilia con tre punti pesantissimi e soprattutto un bel carico di fiducia da utilizzare come riserva nelle prossime settimane. Soddisfatto Alvini a fine gara, e non poteva essere altrimenti, anche se non proprio tutto gli è piaciuto. “Abbiamo disputato un primo tempo più che buono – ha sottolineato il tecnico – ma il secondo tempo che abbiamo fatto non mi è piaciuto. Abbiamo smesso di giocare e abbiamo dato la possibilità alla Reggiana di riprenderci. Nel primo tempo bene tutti nella corsa, nella pressione, nei movimenti e negli interscambi, ma per il resto dobbiamo migliorare. Penso che alla fine la vittoria sia meritata ed è importantissima per noi”.

Alvini ci tiene, poi, a sottolineare un concetto. “Sabato scorso con la Juve Stabia in tanti la partita non l’hanno letta bene. Con tanti di voi non riusciamo ad andare sulla stessa lunghezza d’onda con tanti voi (riferimento ai giornalisti, ndr). Quella è stata una partita straordinaria da parte nostra. Questo per dire che il Cosenza c’è sempre stato. Oggi (ieri, ndr) abbiamo cambiato alcuni giocatori, ma non è cambiato lo spartito. Cambiano le caratteristiche a volte, gli interpreti, ma non cambiano i principi”.

Fa bene il tecnico rossoblù a difendere il suo lavoro e i sacrifici della squadra, anche perché è necessario mantenere la barra dritta per arrivare alla salvezza, impresa certamente non facile. “Dobbiamo salvarci, e sarà un’impresa. Non so se ce la faremo, ma faremo di tutto. Oggi mi sento di dire bravi a tutti i miei calciatori per l’interpretazione e per la voglia di vincere. Il secondo tempo, poi, possiamo e dobbiamo farlo meglio”.

Infine, dopo un riferimento a Florenzi, tra i migliori in campo (“Può arrivare ancora più in alto, credo tanto in lui”), ecco un elogio e un appello ai tifosi. “Sono stati incredibili, erano tantissimi ed era martedì sera. Abbiamo bisogno di loro, altrimenti non ce la facciamo, abbiamo bisogno di un “Marulla” molto caldo e che si crei quello che si è creato stasera. Stiamo affrontando una salita ripidissima. Dobbiamo farlo insieme”.