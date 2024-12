2 minuti per la lettura

Il Cosenza strappa un pari a Pisa contro la seconda in classifica. Sette gare senza sconfitte per i Lupi che allungano a quota 16

PISA – Un Cosenza mai domo esce con un ottimo pareggio da Pisa. Una gara gagliarda quella giocata dalla squadra di Alvini che sicuramente avrà i suoi limiti, ma come compattezza, determinazione e grinta, non è seconda a nessuno. Merito del tecnico che ha plasmato un gruppo che ha una sua identità e che suda sempre la maglia fino al centesimo minuto di ogni partita. Ai gol di Lind e Piccinini, dopo appena 26’, hanno risposto Mazzocchi con una bella girata e Fumagalli nel recupero con un gol che è una vera perla balistica.

Il Pisa ha anche sprecato un rigore con Marin quando si trovava avanti di due reti. Il Cosenza sale a quota 16 e allunga la serie utile a sette gare senza sconfitte, nerazzurri comunque secondi con 31 punti.

Il PARI DEL COSENZA A PISA ARRIVA AL MINUTO 47

Il Pisa passa al 5′ con Lind che gira in rete un bel cross da sinistra di Vignato. E raddoppia al 26′: punizione di Angori dalla trequarti, colpo di testa sul palo da parte di Caracciolo, irrompe Piccinini che mette a segno il 2-0. Nella ripresa il Cosenza torna in partita con una girata di Mazzocchi al 27′. Allora i rossoblù ci credono e trovano il pari al 47′ con uno splendido gol, un gran tiro al volo di Fumagalli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che fa esplodere i circa 900 tifosi dei Lupi presenti al “Romeo Anconetani”.

PISA (3-4-2-1): Semper 6; Canestrelli 6.5, Caracciolo 6.5, G. Bonfanti 6; Calabresi 6 (36′ st Rus sv), Marin 5.5, Piccinini 6.5 (36′ st Abildgaard sv), Angori 7; Vignato 6.5 (31′ st Hojholt 5.5), Arena 6.5 (21′ st Moreo 5.5); Lind 7 (31′ st N. Bonfanti 5.5). In panchina: Nicolas, Loria, Beruatto, Bassanini, Ferrari, Leoncini. Allenatore: Inzaghi 6



COSENZA (3-4-1-2): Micai 6.5; Martino 6, Dalle Mura 5.5 (1′ st Venturi 6), Caporale 6; Ricciardi 5.5 (30′ st Fumagalli 7), Kourfalidis 6 (14′ st Mauri 6), Charlys 6 (14′ st Sankoh 6.5), Ciervo 5.5 (1′ st Ricci 6); Kouan 6; Rizzo Pinna 6, Mazzocchi 7. In panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, D’Orazio, Sgarbi, Hristov. Allenatore: Alvini 6. ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6

Marcatori: 5′ pt Lind (P), 26′ pt Piccinini (P), 27′ st Mazzocchi ( C ), 47′ st Fumagalli ( C )

NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 8.522, di cui 856 ospiti. Ammoniti: Dalle Mura, Micai, Ricci. Angoli: 2-1. Recupero: 1′; 5′.