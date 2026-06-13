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Cosenza Calcio, altra richiesta d’acquisto. Inviata al club rossoblù una Pec con la manifestazione di interesse del “gruppo Rota”. Tra massimo 72 ore si conoscerà la risposta della società cosentina.

COSENZA – La storia, ricca di tante puntate, della cessione del Cosenza calcio, invocata a voce alta da tutta la città, si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta la proposta arriva in forma ufficiale e verificabile da tutti. Una Pec inviata da un noto studio legale della città a firma di Salumificio San Vincenzo e da Organizzazione giuridica in fase di ufficializzazione (che altro non vuol dire che insieme a Vincenzo Rota ci sono altri soggetti imprenditoriali), nella quale si avanza la proposta di acquisto della società Cosenza calcio. I legali del gruppo Cosenza Calcio hanno chiesto 72 ore di tempo per una risposta definitiva. Della proposta di Rota & company è stato informato anche il sindaco Franz Caruso.

Ovviamente nella Pec è presente la proposta economica e la richiesta di poter avere la documentazione necessaria sui conti della società. Sembra di assistere a un film già visto, e tutta la città spera che la fine sia diversa e si possa arrivare a una transizione delle quote della società in modo che la stessa possa trovare nuovo slancio e che la tifoseria possa ritornare a vivere una passione che ultimamente ha dovuto soffrire e non poco.

I PROTAGONISTI DELLA TRATTATIVA E IL PATTO DI RISERVATEZZA

L’avvocato che da più tempo sta avendo interlocuzione con i legali del presidente Guarascio è Giuseppe Carratelli, impegnato con passione in questo lavoro professionale spinto dalla sua passione per la squadra della città, una passione che nasce da lontano. Il nome Carratelli è legato alla storia del Cosenza Calcio. Ovviamente nessuno parla, tutti costretti al silenzio dal solito patto di riservatezza. Nella ridda di ipotesi circa gli imprenditori che affiancheranno Vincenzo Rota, nel caso la trattativa vada a felice conclusione, spicca anche la famiglia Aiello, che già in passato ha avvicinato il nome della sua azienda a quella del Cosenza Calcio. Gli Aiello sono uomini di sport. «Siamo amici con Vincenzo Rota e appassionati del Cosenza Calcio, siamo stati avvicinati, ma tutto è ancora in itinere», risponde Guerino Aiello.

LA CORDATA IMPRENDITORIALE E LA CAUTELA DELLA TIFOSERIA ROSSOBLÙ

Insieme con Rota c’è anche una famiglia che vive in Canada, ma silana di provenienza. Un loro parente è proprietario di un noto albergo a Camigliatello e grande tifoso dei lupi. Insomma, il denominatore comune, a quanto pare, che lega tutti gli aderenti a questo gruppo di volenterosi (è il caso di chiamarli così) è la passione per i colori rossoblù della squadra della loro città. Già questo dato mette buonumore nella tifoseria che ha sempre detto che la passione della proprietà è elemento imprescindibile per creare entusiasmo. Questi i fatti al momento. Bisogna essere positivi, ma la storia delle precedenti manifestazioni di interesse incute molta cautela. «Niente festeggiamenti se prima non vediamo la firma» è il concetto che esprimono i tifosi. Non si può dare loro torto.

LO STALLO SUL FRONTE SPORTIVO E LE PAROLE DI MISTER BUSCÈ

Intanto, dal “campo” non arrivano segnali incoraggianti. Mister Antonio Buscè è in città. Il figlio sta sostenendo gli esami a scuola qui a Cosenza. Subito dopo partirà per le vacanze. «Non sento nessuno da tanti giorni, non so quello che succederà. Ho parlato con l’agenzia del mio procuratore, loro sanno cosa voglio e sanno quello che devono fare». Non si hanno altre notizie che riguardano giocatori e staff. Al momento è come se il Cosenza non esistesse più.