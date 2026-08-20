Cosenza calcio e Comune di Cosenza, scontro frontale per lo stadio Marulla

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Alta tensione tra Cosenza Calcio e Comune di Cosenza, il sindaco ritira le chiavi dello stadio. E minaccia denunce in caso di un utilizzo dopo il 17 agosto

COSENZA – I rapporti tra la società del Cosenza calcio e l’Amministrazione comunale da tempo sono ai ferri corti, adesso sono arrivati sicuramente allo scontro frontale sulla questione stadio San Vito Marulla. Il sindaco Franz Caruso, venuto a conoscenza di un probabile utilizzo dopo il fatidico 17 agosto della stadio cittadino da parte della società, magari da una delle formazioni giovanili, con un post sui social indica qual è la strada che la sua Amministrazione intende percorrere nei confronti della società.

In poche parole, il sindaco Caruso ha dato incarico alla polizia municipale di ritirare tutte le chiavi d’accesso allo stadio in modo tale che nessuno possa accedervi, e se dovesse corrispondere al vero l’utilizzo da parte della società dell’impianto dopo il 17 agosto, il sindaco in persona provvederà a denunciare la società del Cosenza calcio per aver trasgredito quanto previsto nella ordinanza comunale.

Insomma una brutta storia che più tempo passa e più diventa difficile se non impossibile districare. La prima squadra continua ad allenarsi sul terreno sintetico di Aprigliano, mentre Fabio Lucioni è alle prese con il mercato. E proprio dal mercato la società annuncia l’arrivo di un nuovo giocatore, un attaccante. Questo il comunicato: «Il Cosenza Calcio comunica l’acquisizione dall’Ascoli Calcio dei diritti sulle prestazioni sportive di Filippo Palazzino. Classe 2003, il calciatore ha sottoscritto oggi un accordo biennale con il club rossoblù. L’inserimento di Palazzino rafforza il reparto offensivo dei lupi. Il club dà il benvenuto a Filippo e gli augura di ottenere grandi soddisfazioni con la maglia rossoblù».

Domattina, 21 agosto, è prevista la conferenza stampa di mister Federico Coppitelli nella sala dedicata del Villa Fabiano Palace di Rende, alle 13:00. Il tecnico aggiornerà la situazione in vista della gara di sabato in quel di Cerignola. Un test molto difficile per la squadra rossoblù contro una formazione che negli ultimi anni si è consolidata disputando per anni di fila i play off promozione. Ci sarà da soffrire, come sempre in tutte le partite di questo campionato di terza serie.