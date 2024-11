Anche in Calabria parte la Colletta Alimentare – VIDEO

1 minuto per la lettura

Parte il 16 novembre anche in Calabria la Colletta alimentare, 500 tra supermercati e negozi aderiscono all’iniziativa nazionale

In Calabria sono oltre 500 i supermercati e negozi di generi alimentari che hanno già dato la propria disponibilità a partecipare alla 28ma edizione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” che quest’anno coincide con l’ottava Giornata Mondiale dei Poveri e che si terrà il 16 novembre.

Un appuntamento diventato ormai fisso con la solidarietà, anche in Calabria, come ricorda il direttore generale del Banco Alimentare della nostra regione, Gianni Romeo: “Di anno in anno, anche in condizioni estreme come la pandemia, la Calabria ci ha dimostrato la propria generosità. Sappiamo, infatti, – spiega Romeo – come sia difficile in una terra come la nostra, passata recentemente alle cronache come la regione più povera d’Italia, arrivare a fine mese. Anche pochi euro del bilancio familiare dirottati sulla beneficenza possono fare la differenza”.

E invece è proprio da chi meno te l’aspetti che arriva la donazione che vale di più: un pacco di pasta, una scatola di legumi, una confezione di omogeneizzati per fare la propria parte, anche quando non si potrebbe spendere. Basta poco per aiutare una famiglia e strappare un sorriso a un bambino in vista del natale.