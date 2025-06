Incidente stradale a Castrovillari: morto un avvocato 50enne

1 minuto per la lettura

A Castrovillari, l’avvocato Fulvio Barca, 50 anni, è morto in un incidente tra la sua moto e un’auto. Indagini in corso.

CASTROVILLARI (COSENZA) – Un grave lutto ha colpito questa mattina, 8 giugno 2025, la comunità di Castrovillari. L’avvocato Fulvio Barca di 50 anni, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Albidonia, via Moschereto e la vecchia Statale 105 di Castrovillari.

L’avvocato era in sella alla sua moto Voge 300 quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con una Fiat Panda. L’impatto è stato violento e per il 50enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: l’avvocato è deceduto sul colpo.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo tristezza a Castrovillari. Fulvio Barca era infatti una figura molto conosciuta e apprezzata. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La posizione della donna che conduceva la Fiat Panda è attualmente al vaglio delle autorità, mentre la magistratura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.