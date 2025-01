La Regione Calabria lancia un bando da 15 milioni per startup

1 minuto per la lettura

La Regione Calabria punta sull’avvio e sullo sviluppo delle startup e lancia il bando da quindici milioni di euro

Catanzaro – La Regione Calabria scommette sulle startup innovative investendo 15 milioni di fondi europei. E’ infatti in preinformazione l’avviso, finalizzato all’attuazione di una misura del Programma Calabria Fesr-Fse 2021-2027, che sostiene la creazione/avvio e il consolidamento di startup innovative ad alto contenuto tecnologico. E lo fa attraverso la realizzazione di un programma integrato che comprende la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale. L’avviso è articolato in due linee di intervento:

a) avvio startup innovative

b) consolidamento startup innovative

ognuna delle quali con una dotazione di 7,5 milioni.

I contenuti e gli obiettivi dell’avviso sono stati presentati nella sede della Giunta a Catanzaro dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì, insieme al dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico Paolo Praticò e al presidente di Fincalabra Alessandro Zanfino. I beneficiari sono le start up innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. L’aiuto concedibile – spiegano – prevede un contributo in conto capitale pari al 75% della spesa ammissibile. L’ammontare delle spese ammissibili per la realizzazione dei programmi d’investimento non può essere inferiore a 70mila euro e superiore a 400mila euro per le due linee di intervento. Le domande presentate saranno esaminate con le modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento.

“La Giunta regionale – ha commentato l’assessore regionale Varì – ritiene che investire sui giovani talenti calabresi nella ricerca e nell’innovazione sia determinante per la crescita e lo sviluppo di questo territorio. La strada da fare è ancora lunga però riteniamo di essere sulla strada giusta. La sinergia tra pubblica amministrazione, enti di ricerca, università, imprese è fondamentale per soluzioni tecnologiche avanzate e quindi per far crescere il nostro territorio”.