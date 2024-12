Occhiuto: “Ho un problema al cuore, sto andando ad operarmi”

1 minuto per la lettura

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sui social comunica la sua prossima assenza dovuta ad un problema al cuore: “Sto andando ad operarmi”

“Vi ho sempre detto tutto, faccio così anche ora, perché sto andando ad operarmi”. Esordisce così il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un videomessaggio sui social dove annuncia un problema al cuore che lo costringerà a sottoporsi ad una imminente operazione chirurgica.

“Sto andando ad operarmi alla Dulbecco a Catanzaro – dice il presidente della Regione Calabria, Occhiuto – Da qualche tempo il mio cuore sta dandomi qualche problema alla valvola mitralica. Quindi per qualche giorno sarò offline ma ritornerò. A prestissimo”.

Roberto Occhiuto, sin dalla sua campagna elettorale comunica con i suoi elettori e con tutti i cittadini calabresi attraverso i social. Ed ha sin da subito costruito il suo governo sulla trasparenza e la sincerità. La stessa trasparenza e sincerità che ha messo in questo videomessaggio del tutto personale, raccontando del suo problema di salute e giustificando la sua assenza dei prossimi giorni. Sotto al post, numerosi i messaggi di auguri per una pronta guarigione, di in bocca al lupo per l’imminente operazione e di sostegno.