A Catanzaro la Passeggiata in rosa per la prevenzione del tumore al seno

2 minuti per la lettura

Seconda edizione per la Passeggiata in rosa a Catanzaro, in tanti hanno sfilato per la prevenzione del tumore al seno. Elisabetta Gregoraci ha inviato il suo messaggio di sensibilizzazione

E’ giunta alla seconda edizione la “Passeggiata in rosa” per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. Un lungo corteo a Catanzaro lido ha sfilato per ricordare l’importanza delle pratiche di prevenzione contro il tumore al seno, il male più diffuso tra le donne occidentali. Ma anche un modo per ribadire che curarsi in Calabria si può, grazie soprattutto alla Breast Unit dell’azienda ospedaliera Dulbecco.

Tantissime donne e non solo, questa mattina (6 ottobre 2024) sono partite dal Porto sfilando con addosso un indumento rosa, per ribadire l’importanza della prevenzione oncologica. La principale arma per sconfiggere il male del secolo e anche prima causa di morte tra le donne. Ma è altrettanto importante l’attività di sensibilizzazione alle pratiche di prevenzione. Ancora oggi infatti, i dati dimostrano come siano pochi gli screening effettuati dalle donne.

La “Passeggiata in rosa” di Catanzaro ha voluto mettere in luce altresì il fattore dell’emigrazione sanitaria. Curarsi in Calabria si può, anche e soprattutto grazie a centri eccellenti come la Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Dulbecco.

A portare il suo saluto e messaggio anche la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci che nonostante l’impedimento nel partecipare ha voluto comunque inviare il suo contributo con un messaggio audio. “Oggi, anche se non presente, virtualmente sono con voi nella “Passeggiata in rosa” ha detto. “Un messaggio veramente importante, perché il tumore al seno è la prima causa di morte nelle donne quando purtroppo ormai la malattia è in uno stadio avanzato perché scoperto in ritardo. In Calabria, a Catanzaro, è nata una Breast unit che rispetta i requisiti previsti dalle società scientifiche nazionali ed internazionali. Si trova nell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco, l’ospedale Pugliese di Catanzaro. E’ fondamentale la prevenzione – ha concluso – prevenire è un po’ come guarire prima di ammalarsi. Un abbraccio sa parte mia”.

A farle eco è Francesco Abbonante, direttore della Breast Unit Dulbecco. “Ringrazio calorosamente una donna meravigliosa che da tanti anni è impegnata in prima persona per la lotta contro il tumore al seno. Lei è una calabrese d’eccezione ed è Elisabetta Gregoraci che su mia richiesta ha accettato di essere al nostro fianco in questa splendida giornata che vede riunite tutte le donne e tutti gli uomini d’Italia a favore della ricerca e della prevenzione per la lotta del tumore al seno”.