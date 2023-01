Ingv: «In Calabria il terremoto su terraferma più forte del 2022 in Italia»

2 minuti per la lettura

È stato in Calabria il terremoto più forte del 2022 in Italia, lo rivela l’Ingv sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso dell’anno

ROMA – L’Ingv ha registrato in Calabria il terremoto più forte in terraferma in Italia del 2022. Si è trattato di un evento di magnitudo 4.3 registrato sulla costa ionica in provincia di Catanzaro il 13 ottobre 2022 alle 00:44 (ora italiana). È il quadro che emerge dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che oggi ha diffuso i dati sui terremoti in Italia e nelle aree limitrofe.

L’Ingv rileva che la Sicilia, invece, è la regione che ha fatto registrare più terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0. Nell’isola si sono avuti 184 eventi con questa magnitudo. Se si contano anche terremoti molto piccoli di 2.0, il primato sarebbe condizionato dalla densità della rete sismica, più fitta in alcune zone d’Italia, e “vincerebbero” Marche e Umbria. Aggiunge l’Istituto che la regione con meno terremoti è stata la Sardegna, come sempre.

Sempre lo scorso anno l’Ingv ha rilevato 2207 terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0. 258 terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9. 27 terremoti di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9, 11 dei quali localizzati nei Paesi limitrofi all’Italia (Bosnia-Herzegovina, Albania, Grecia, Malta, Germania), alcuni nei mari circostanti la penisola (Adriatico, Tirreno) e soltanto 4 in terraferma italiana. Uno con epicentro in provincia di Agrigento (Mw 4.1), uno in provincia di Catanzaro (Mw 4.3), uno in provincia di Reggio Emilia (Mw 4.3) e uno in provincia di Genova (Mw 4.0).

Infine lo scorso anno sono stati 6 gli eventi di magnitudo superiore o uguale a 5.0. Tre avvenuti al di fuori del territorio italiano (Algeria e Bosnia). Uno molto profondo nel Golfo di Policastro, e i due eventi principali della sequenza sismica Mar Adriatico al largo della Costa Marchigiana Pesarese. Il primo di magnitudo 5.5, avvenuto alle 7:07 del 9 novembre, è stato l’evento più forte registrato in Italia nel 2022.