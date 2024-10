Arriva il maltempo in Calabria, allerta arancione in tutta la regione

2 minuti per la lettura

Maltempo in Calabria, allerta arancione su tutto il territorio regionale, diversi comuni chiudono le scuole

Arriva il maltempo in Calabria e scatta l’allerta meteo, per tutta la giornata di domani, 19 ottobre 2024. La Protezione civile regionale ha, infatti, indirizzato un messaggio di allerta meteo di livello arancione, ossia il livello di gravità intermedia, a tutti i Comuni del territorio regionale.

L’allerta ha una durata correlata all’intera giornata di domani con un quadro previsionale che fa riferimento a precipitazioni a carattere diffuso e temporali sparsi in alcune zone e diffusi in altre. I fenomeni temporaleschi, stando alle previsioni della Protezione civile regionale, potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con possibilità che si verifichino fenomeni di esondazioni in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Alcuni sindaci, secondo quanto di apprende, stanno valutando la possibilità di chiudere le scuole. Decisione che sembra già presa in parte del territorio regionale con particolare riferimento alle province di Catanzaro (Amaroni, Catanzaro, Girifalco, Satriano, Sersale, Soverato, Squillace e Taverna), Crotone (Cirò, Cirò Marina, Crotone, Cutro e Petilia Policastro). Cosenza (Crosia) e Reggio Calabria (Bagnara Calabra, Melito Porto Salvo, Bova Marina, San Lorenzo, Roghudi).

COSA PREVEDE L’ALLERTA DI LIVELLO ARANCIONE SUL MALTEMPO IN CALABRIA

Nello specifico, pur confermando l’allerta arancione su tutto il territorio regionale, la Prociv nel bollettino riporta una situazione leggermente meno grave con temporali sparsi, venti forti e rischio mareggiate nelle sezioni 1 e 2 della Regione che corrispondono all’alto Tirreno Cosentino e al Basso Tirreno Cosentino. Il resto della regione invece prevede un maggiore rischio temporalesco con precipitazioni più intense e diffuse, attività elettrica forte vento e mareggiate sulle zone costiere. Il picco dell’ondata di maltempo dovrebbe verificarsi nel pomeriggio e nella serata di sabato protraendosi in parte fino alla giornata di domenica 20 ottobre.

Rispetto all’insorgere del maltempo l’invito della Prociv è di evitare di mettersi in viaggio a meno che non sia strettamente necessario. Opportuno anche evitare di usare sottopassaggi, abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette.