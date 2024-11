Maltempo in Calabria, danni a causa del vento forte

1 minuto per la lettura

Maltempo in Calabria, vento forte su larga parte del territorio regionale, alberi caduti e danni diffusi, a Cosenza cade un semaforo

Il maltempo, e in particolare il forte vento, ha colpito diverse aree del territorio regionale, Dalla tarda serata di ieri, 20 novembre 2024, numerosi interventi dei vigili del fuoco si sono resi necessari a causa dei danni per il maltempo derivanti dalle forti raffiche di vento in particolar modo nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

In particolare, in Provincia di Catanzaro durante la notte fino a questa mattina sono 59 gli interventi effettuati ma complessivamente le richieste sono oltre un centinaio concentrate principalmente tra i territori di Catanzaro e Lamezia Terme. Situazione analoga anche nel Cosentino dove, sempre a causa del forte vento, le richieste di intervento sono circa un centinaio tra cui anche a via Misasi a Cosenza dove è caduto un semaforo. Le zone interessate sono state principalmente Cosenza, Rende e San Fili. Meno intensa l’attività nelle province di Crotone e Reggio Calabria dove però a Gioia Tauro nella notte un incendio ha danneggiato un autobus.

Una ventina di interventi, infine, registrati a causa del maltempo che ha investito la Calabria anche nel territorio della provincia di Vibo Valentia con particolari problemi sempre per il vento nella zona delle serre e nello specifico Serra San Bruno per alberi divelti e rimozione ostacoli sulle sedi stradali. Al momento, comunque, non si registrano danni o ferimenti alle persone.