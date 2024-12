Maltempo in Calabria, grandine e neve anche a basse quote

2 minuti per la lettura

Maltempo in Calabria con grandine e neve previste anche a basse quote per la vigilia di Natale, rischio anche di mareggiate a casa del forte vento

VIBO VALENTIA – Una intensa grandinata si è abbattuta sulla città di Vibo Valentia intorno alle 16 ricoprendo strade e case di ghiaccio e donando a tutta la città un surreale aspetto imbiancato. Benché in perfetto stile natalizio quella caduta, come detto, non è neve ma grandine che ha rapidamente formato del ghiaccio sull’asfalto causando pericoli alla circolazione stradale. Non si segnalano incidenti ma resta sempre valido il consiglio di prestare particolare attenzione alla guida a causa del fondo reso scivoloso dalla formazione di ghiaccio.

Per quanto riguarda l’intero territorio regionale resta, inoltre, valido il bollettino della Protezione civile calabrese che per la giornata di oggi, 23 dicembre 2024, ha stabilito un livello di allerta di colore Giallo, ossia il primo livello di attenzione, per tutte le zone in cui è ripartita la Calabria. Secondo la Prociv, infatti, sono previste per la giornata di oggi piogge sparse lungo tutto il territorio regionale associate a temporali sparsi con venti forti, a tratti con raffiche di burrasca, e rischio mareggiate lungo le coste. L’abbassamento delle temperature ha inoltre provocato le grandinate che in diverse aree della Calabria si sono verificate con carattere diversamente intenso.

MALTEMPO IN CALABRIA, GRANDINE E NEVE A BASSE QUOTE PER LA VIGILIA DI NATALE

Non migliorano le cose nelle prossime 24 ore. Per quanto riguarda la giornata di domani, 24 dicembre 2024, infatti, la Protezione Civile prevede ancora piogge sparse su tutto il territorio regionale associate a temporali isolati. Si tratta di precipitazioni caratterizzate da rovesci di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Al di sopra dei 500/900 metri sono anche possibili delle nevicate ma con apporto al suolo di livello moderato mentre i venti in alcune aree della Calabria potrebbero raggiungere il livello di burrasca. Si confermano rischi di mareggiate lungo le coste sia ioniche sia tirreniche. La prociv nell’ultimo bollettino diffuso, inoltre, aggiunge che sono possibili «fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti». Infine, lungo i corsi d’acqua con bacino idrografico di rilevanti dimensioni, sono possibili fenomeni di esondazione