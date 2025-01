Maltempo in Calabria, allerta arancione nelle aree tirreniche, gialla altrove

1 minuto per la lettura

Allerta di livello Arancione in Calabria per le zone tirreniche a causa del maltempo: prevista pioggia e forte vento, rischio neve anche a bassa quota

TORNA il maltempo in Calabria. Il leggero peggioramento delle condizioni atmosferiche registrato nel corso della giornata di oggi sabato 11 gennaio si aggraverà nel corso delle prossime ore. Secondo quanto diffuso dalla Protezione civile della Calabria nel bollettino meteo diffuso ai comuni e alle autorità territoriali per la giornata di domani 12 gennaio 2025 è prevista una allerta arancione per le zone 1-2-3 del territorio calabrese (in sostanza l’alto e il basso Tirreno cosentino e la costa tirrenica catanzarese e vibonese). Il resto della Regione, invece, prevede un livello di allerta di colore giallo.

Per quanto riguarda gli eventi previsti la Prociv Regionale segnala il rischio di possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. In relazione alle tre zone in allerta Arancione in conseguenza dell’ondata di maltempo in Calabria, la protezione civile segnala possibili danni per piogge ma anche rischi di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Per questa ragione la raccomandazione ai comuni è di procedere alla attivazione delle corrispettive fasi operative previste dalla propria pianificazione d’emergenza.

Su tutto il territorio regionale, inoltre, sono previste precipitazioni diffuse con temporali sparsi e attività elettrica occasionale. Anche la neve potrebbe fare capolino, in modo variabile sulla Calabria. Nello specifico, infatti, in zone oltre i 500/700 metri di altitudine sono possibili nevicate con apporti al suolo moderati mentre ad altitudini superiori le nevicate potrebbero essere anche particolarmente abbondanti. Il vento sarà presente, specie lungo le coste, con raffiche forti fino a livello di burrasca provenienti da nord. Lungo le coste, infine, anche a causa delle raffiche di vento, la Protezione civile evidenzia il rischio di mareggiate.