Maltempo in Calabria, Vigili del Fuoco in azione in tutta la Regione, tra frane, alberi caduti e strade allagate

Il maltempo si è abbattuto sulla Calabria, in allerta meteo arancione, diversi i danni in tutta la Regione.

La Calabria, in allerta meteo arancione, è sotto la morsa del maltempo. La tempesta Gabri, proveniente dall’Africa, sta causando diversi danni in tutta la Regione. Da giorni i Vigili del Fuoco sono impegnati e attivi su tutto il territorio calabrese. 420 gli interventi operati dal 17 gennaio 2025 fino alle prime ore del mattino di oggi, sabato 18 gennaio 2025.

Ecco il dettaglio delle operazioni, in una nota diramata dai Vigili del Fuoco:

MALTEMPO, PROVINCIA DI CATANZARO

Interventi in corso: 6

Interventi in attesa: 12

Alcune Frane e alberi caduti hanno bloccato diverse strade:

La SP162/2 tra Girifalco e Amaroni è interrotta per una frana.

A Miglierina, la viabilità è stata interrotta a causa della caduta di un grosso albero.

Anche a Chiaravalle un albero caduto ha bloccato la circolazione.

Durante la notte, la squadra centrale dei Vigili del Fuoco è intervenuta sulla SP92, nel tratto Cortale-Fosse del Lupo, per rimuovere numerosi alberi caduti sulla strada. In un caso, un albero è precipitato su un’autovettura in transito con tre persone a bordo, fortunatamente senza causare feriti.

PROVINCIA DI COSENZA



Interventi in corso: 3

Interventi in attesa: 13

Il vecchio tracciato della SS106, tra Rossano e Corigliano, è chiuso per una frana.

La nuova SS106, all’altezza del Villaggio Frassa, sempre a Corigliano-Rossano, risulta allagata e impraticabile. Sul posto è intervenuto il sindaco Flavio Stasi per monitorare la situazione.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



Interventi in corso: 6

Interventi in attesa: 45

Situazione critica nei Comuni di:

Stilo, Cannavò e Palmi-Delianuova per frane che hanno bloccato la viabilità.

L’esondazione del fiume Laverde ha colpito i territori di Bianco e Africo.

Il fiume Mesima è esondato nel Comune di Rosarno, causando ulteriori problematiche

MALTEMPO, PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



Interventi in corso: 2

Interventi in attesa: 3

Danni e interventi principali

In totale, oltre 420 operazioni sono state effettuate dai Vigili del Fuoco dalla mezzanotte del 17 gennaio.

Tra i danni più significativi si segnalano:

Numerose frane che hanno isolato intere aree.

Alberi caduti, che hanno reso impraticabili molte strade, incluso il tratto della SP162/2 tra Girifalco e Amaroni, dove i Vigili del Fuoco sono in attesa di mezzi meccanici per completare la rimozione.

La tempestività degli interventi dei Vigili del Fuoco ha permesso di ripristinare la sicurezza in alcune zone, ma la situazione rimane critica in molte aree della regione. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a evitare spostamenti non strettamente necessari.

Nessun intervento segnalato in provincia di Crotone