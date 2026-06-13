Terremoto al largo della Calabria, scossa di magnitudo 4.7

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Forte scossa di terremoto registrata con epicentro al largo della Calabria, i sismografi hanno indicato una magnitudo pari a 4.7
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 19:28 di oggi nel Tirreno Meridionale, al largo della costa di Tropea, in Calabria, a una profondità di 214 km. Non si hanno notizie di danni nei Comuni costieri vicini all’epicentro.
Lo scorso 2 giugno in Calabria era stata registrata una scossa di magnitudo 6.2. In quel caso la scossa, nettamente percepita dalla popolazione dell’intera regione, è stata registrata ad una profondità di 250 chilometri all’altezza di Amantea.
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