Forte scossa di terremoto in Calabria

1 minuto per la lettura

Una forte scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa nord occidentale della Calabria, l’Ingv ha stimato una magnitudo pari a 6.2

Una forte scossa di terremoto è stata rilevata in Calabria poco dopo la mezzanotte. La scossa, nettamente percepita dalla popolazione dell’intera regione, è stata registrata al largo della costa calabrese tirrenica calabrese. In particolare si tratta di una scossa di magnitudo 6.2 avvenuta alle 00.12 ora locale ad una profondità di 250 chilometri all’altezza di Amantea.

Nessun comune, comunque, si trova nel raggio dei 20 chilometri dall’epicentro della scossa. Immediatamente su tutto il territorio regionale sono scattate le verifiche per eventuali danni a cose o persone. Numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso correlate all’evento sismico. La situazione è sotto costante monitoraggio