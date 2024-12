La neve torna sulle montagne calabresi

2 minuti per la lettura

Torna la neve sulle montagne calabresi. La dama bianca arriva sul Pollino, la Sila, le Serre Vibonesi e l’Aspromonte

La neve torna ad imbiancare le montagne calabresi. Un finale di di novembre e un inizio di dicembre 2024 all’insegna della dama bianca. Dal Pollino all’Aspromonte, passando per la Sila e le Serre Vibonesi, in quota si respira un’aria diversa con l’arrivo della neve. In Sila già da venerdì sera, 29 novembre 2024, la neve ha ricoperto Botte Donato e Montescuro, le vette più alte dell’altopiano. Ma non si è fermata alle cime. Una spolverata anche sulla Statale 107 Silana-Crotonese all’altezza di Fago del Soldato e Camigliatello Silano. Qualche piccolo disagio per gli automobilisti, ma nulla di particolarmente importante.

Prima neve a partire da fine novembre 2024 sull’altopiano silano

Anche la capitale della Sila, San Giovanni in Fiore, si è svegliata sabato mattina sotto una piccola coltre di neve. L’Altopiano, così come le altre montagne calabresi, aspettavano l’arrivo della dama bianca da un anno. Un buon segno e un buon auspicio per gli operatori turistici invernali, anche se è prematuro parlare di apertura degli impianti di risalita e delle piste da sci. Si respira comunque entusiasmo, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie che porteranno turisti sulle montagne calabresi. Brusco abbassamento delle temperature, con la colonnina di mercurio è scesa di alcuni gradi sotto lo zero sulle cime più alte.

La dama bianca a Gambarie d’Aspromonte