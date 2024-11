Aeroporti: Ryanair annuncia 4 nuove rotte da Lamezia e una da Crotone

1 minuto per la lettura

Ryanair annuncia quattro nuove rotte aeree che coinvolgeranno l’aeroporto di Lamezia Terme e una da e per l’aeroporto di Crotone dal 30 marzo 2025

LAMEZIA TERME – Quattro nuove rotte Ryanair dall’aeroporto di Lamezia Terme e una nuova rotta dall’aeroporto di Crotone. A partire dal 30 marzo 2025, i viaggiatori calabresi e i turisti potranno quindi usufruire di nuovi collegamenti diretti con alcune delle principali città di Germania, Polonia, Romania e Spagna, rispondendo alla crescente domanda per destinazioni internazionali.

L’aeroporto di Lamezia Terme grazie a Ryanair vedrà l’aggiunta di: Bucarest (lunedì e venerdì), Breslavia (venerdì e domenica), Madrid (martedì e sabato) Trieste (mercoledì e domenica). L’aeroporto di Crotone vedrà l’aggiunta di Düsseldorf – Weeze – (martedì e sabato). “L’apertura di questi nuovi collegamenti rappresenta un’opportunità fondamentale per il nostro territorio – ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal – oltre a facilitare i collegamenti con il resto dell’Italia e l’Europa, queste tratte daranno un contributo significativo alla crescita economica della Calabria, incentivando il turismo e valorizzando le risorse locali.

A Crotone, che si prepara per una stagione estiva ambiziosa, si è anche concluso l’iter di gara per l’affidamento in subconcessione del nuovo bar, che sarà operativo a breve, permettendo così allo scalo pitagorico di accogliere i numerosi turisti con servizi di qualità; inoltre stiamo lavorando con le Autorità per estendere l’orario di apertura dello scalo per permettere di incrementare le opportunità di collegamenti.”