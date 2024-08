Stige, ricercato si nascondeva a Cirò Marina tra i turisti: scovato dai carabinieri

2 minuti per la lettura

Condannato per mafia nel processo Stige e ricercato si nascondeva in una zona residenziale di Cirò Marina: arrestato e portato in carcere

CIRÒ MARINA – Forse pensava di nascondersi tra i turisti che affollano la zona turistico-residenziale nella località Punta Alice. Era là che, da un paio di mesi, si nascondeva Carmine Siena, resosi irreperibile dopo la sentenza della Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso difensivo, ha fatto divenire definitiva la condanna a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa emessa nei suoi confronti nell’ambito del maxi processo Stige. Siena deve scontare una pena residua di 3 anni e 25 giorni. Il 5 giugno scorso i giudici supremi hanno inflitto quasi quattro secoli di carcere a una quarantina di imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo scaturito dall’inchiesta che nel gennaio 2018 portò alla mega operazione “Stige”, condotta dai carabinieri contro il “locale” di ‘ndrangheta di Cirò nel gennaio 2018. Molti di loro, che nelle more erano stati scarcerati, si sono consegnati ai carabinieri, recandosi in caserma.

LEGGI ANCHE: Stige, 4 secoli di carcere per 41 boss e gregari della cosca di Cirò

STIGE, RICERCATO DOPO LA CONDANNA SI NASCONDEVA TRA I TURISTI A CIRÒ

Siena, invece, nei giorni immediatamente successivi al verdetto si sarebbe rifugiato in un complesso condominiale a due passi da un mare incantevole e all’interno del quale vivono anche alcuni suoi familiari. Le ricerche dei carabinieri sono state incessanti. Alla fine l’hanno scovato in una piccola abitazione di proprietà di un congiunto.

Ben 45 i militari del Reparto operativo di Crotone, della Compagnia di Cirò Marina e dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia impegnati nell’operazione. Il blitz è scattato dopo servizi di cinturazione dell’area in cui il ricercato pensava di far perdere le proprie tracce. Siena non era un esponente di vertice della cosca Farao Marincola, dominante nel Cirotano e nel Cosentino Jonico e con diramazioni in Nord Italia e in Germania. Ma è sicuramente un affiliato di peso.