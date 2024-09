Denuncia il marito per violenze, in arresto un 48enne nel Crotonese

1 minuto per la lettura

Denuncia ai carabinieri di Cirò Marina il marito per le violenze fisiche e verbali subite da tempo: l’arresto nel Crotonese di un uomo di 48 anni

Duravano da diverso tempo le violenze fisiche e verbali che una donna del Crotonese era costretta a subire. Fino al momento in cui ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri di Cirò Marina, in provincia di Crotone, che hanno arrestato un uomo di 48 anni. Già in passato infatti si erano registrati episodi di violenza, tanto che nel febbraio del 2023 la donna si era rivolta ai militari dell’Arma. Poi la decisione, come spesso accade in situazioni di violenza e dipendenza psicologica, di concedere nuovamente un’ultima occasione a suo marito.

Nel corso dell’estate però sono ritornate le violenze e la paura tanto da spingere la donna ad una nuova denuncia che ha portato all’arresto dell’uomo nel Crotonese. Addirittura, la vittima ha riferito ai militari dell’Arma la donna, in due distinte occasioni il 48enne aveva sfondato la porta di una stanza in cui la donna terrorizzata si era barricata.

Nei giorni scorsi, fortunatamente, la vittima ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno acquisito dei messaggi audio a contenuto minatorio e ingiurioso che, proprio in quel momento, il marito le stava inviando. Materiale acquisito che si è rivelato fondamentale.

Alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia di violenza di genere, infatti, è possibile arrestare qualcuno che, pur non essendo stato colto sul fatto, è identificato mediante strumenti tecnologici o altri evidenti elementi indiziari di natura oggettiva. Come, ad esempio, un messaggio audio o un filmato.