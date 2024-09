Continue minacce di morte a una donna, un arresto nel Crotonese

1 minuto per la lettura

Minacce continue di morte una donna: in arresto un 30enne tunisino nel Crotonese. Fornite dalla vittima prove audio, foto e video

Crotone – A Isola di Capo Rizzuto i carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 30enne tunisino per le continue minacce di morte nei confronti di una donna. I fatti hanno avuto inizio quando una 43enne del luogo si è presentata presso la caserma dell’Arma, per denunciare i continui episodi di maltrattamenti subiti.

La vittima ha fornito anche delle foto e video, accompagnati da numerosi audio, a testimonianza. Nelle foto e nei video si vedeva l’uomo con un grosso coltello in mano mentre la minacciava di morte. Ed è stato proprio grazie a quest’ultimo dettaglio che i militari hanno potuto eseguire l’arresto, in flagranza differita.

Provvedimento introdotto dal nuovo “Codice Rosso”, poiché eseguito nell’arco delle 48 ore dalla visione dei filmati, legittimamente forniti in questo caso dalla denunciante.