Isola Capo Rizzuto, il Comune assegna 17 immobili confiscati alla criminalità organizzata

Assegnati dal Comune di Isola Capo Rizzuto 17 immobili confiscati alla criminalità organizzata. Sono in gran parte appartamenti

Il Comune di Isola Capo Rizzuto ha assegnato 17 immobili confiscati alla criminalità organizzata. Assegnati ad altrettanti enti e associazioni del terzo settore in concessione gratuita. Si tratta in gran parte da appartamenti ubicati in condomini di quattro e cinque piani, come lo stabile di via Le Castella nel quale avranno un appartamento ciascuno le associazioni Giovani della Carità, L’Isola che non c’è, Prociv Arci, Fare Ambiente Crotone, Asd Japyx, Asd aps Poseidon, Associazione Sounbd Academy, Banda musicale cittadina.

«Il Comune di Isola di Capo Rizzuto – commenta il sindaco Maria Grazia Vittimberga in una nota – sottolinea così il valore della legalità come fondamento di una crescita sostenibile e condivisa, riportando i beni confiscati alla collettività e trasformandoli in luoghi di opportunità. Il riutilizzo dei beni confiscati rappresenta uno degli strumenti più efficaci per disarticolare le strutture criminali, restituendo questi spazi al loro legittimo scopo: il benessere della collettività».