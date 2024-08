3 minuti per la lettura

Ok dal Ministero: corso di laurea Medicina arriva a Crotone. Accreditamento del corso interateneo Unical e Magna Graecia di Catanzaro

L’UNIVERSITÀ torna a Crotone. Dopo i i corsi di Ingegneria negli anni 2000, come sede staccata dell’Unical, con l’avvio in autunno del nuovo anno accademico, la città pitagorica vedrà l’avvio delle lezioni di Medicina e Chirurgia Td (Tecnologie digitali). Il via libera finale del ministero dell’Università e della Ricerca è arrivato ieri, con l’accreditamento del corso in medicina interateneo Unical e Magna Graecia di Catanzaro, fin qui ospitato a Rende e che da settembre, quindi, si trasferirà – per le future matricole – a Crotone. I posti assegnati sono 84.

MEDICINA A CROTONE: UNA COLLABORAZIONE CON UNICAL E UMG

«Una collaborazione sinergica tra l’Università della Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro ha reso possibile questo importante traguardo, fortemente voluto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto: un passo significativo per il sistema universitario calabrese che mira così a potenziare l’offerta formativa e agevolare l’accesso agli studi medici per gli studenti del territorio» commenta l’ateneo in una nota. L’ultimo step sarà la verifica dell’adeguatezza delle strutture messe a disposizione dal Comune di Crotone, mediante una visita del ministero che si terrà entro fine settembre.

I CORSI DI MEDICINA IN CALABRIA

Il nuovo corso di Medicina sarà il terzo attivato in Calabria, dopo quelli già esistenti presso le sedi di Catanzaro e Cosenza/Rende. All’Unical, quindi, resterà fino a esaurimento il corso interateneo con Catanzaro (che passa adesso a Crotone, dove sarà attivato il primo anno) e sarà ovviamente attivo il corso interamente gestito dall’ateneo cosentino, che ha avuto l’accreditamento ministeriale ad agosto scorso e ha attivi 119 posti.

RETTORE SODDISFATTO

«Questa collaborazione interateneo, già sperimentata con successo proprio con questo corso finora nella nostra sede di Rende e che ora trasferiamo a Crotone, è un passo importante per elevare la qualità dell’istruzione superiore e rispondere alle esigenze delle comunità locali – ha dichiarato il rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone.– Abbiamo scongiurato che, invece di un’università pubblica, aprisse una privata, costosa ed accessibile solo a poche famiglie. La condivisione del percorso formativo tra atenei – ha aggiunto Leone – rappresenta un modello innovativo di collaborazione, volto a ottimizzare le risorse del sistema universitario calabrese».

LE ISCRIZIONI

Le aspiranti matricole di Medicina hanno già fatto il test di ammissione nazionale, che quest’anno si è svolto in due date, il 28 maggio e il 30 luglio. Nel frattempo si è aperta (il 29 luglio) la fase – chiamiamola così – di preiscrizione: chi ha superato il test può ora, e fino al 2 settembre, presentare l’istanza di inserimento nella graduatoria di merito nazionale su Universitaly. Lì indicherà, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Se tra le sue preferenze c’è Crotone, dovrà scegliere il corso interateneo Unical e Catanzaro (al momento dovrebbe trovare la dicitura in corso di accreditamento…).

LA STRUTTURA DEL CORSO

Il corso di laurea in Medicina e chirurgia Td consente agli studenti di conseguire, oltre alla laurea in Medicina, aggiungendo pochi insegnamenti extra, anche la laurea triennale in Ingegneria Informatica, curriculum bioinformatico. Per i primi tre anni le lezioni si terranno interamente nella sede di Crotone, principalmente con docenti Unical che forniranno allo studente la preparazione medica di base, unita alle competenze ingegneristiche e bioinformatiche. La sede didattica, messa a disposizione dal Comune, sarà allestita dall’Unical che, oltre alle aule didattiche, provvederà a realizzare i laboratori di istologia, anatomia, informatica e inglese. I laboratori di microbiologia e genetica, di patologia generale e clinica e anatomia patologica si svolgeranno presso le strutture dell’Ospedale di Crotone. Nel secondo triennio i corsi saranno dedicati alla formazione clinica e si terranno prevalentemente presso l’Umg e l’Azienda ospedaliero universitaria Dulbecco di Catanzaro.