Processo Stige, le decisioni dei giudici in Cassazione

CROTONE – Ecco, posizione per posizione, tutte le decisioni della Corte di Cassazione nei confronti degli imputati del processo Stige che hanno scelto il rito abbreviato (LEGGI LA NOTIZIA).

Ricorsi inammissibili e pene definitive per Francesco Aloe (43), di Cirò Marina: (10 anni); Gaetano Aloe (46), di Cirò Marina: (13 anni e 4 mesi); Antonio Anania (51): 9 anni e 8 mesi; Ercole Anania (54), di Cirò Marina (13 anni e 2 mesi ); Moncef Blaich (33), di Tarsia: (2 anni); Martino Cariati (44), di Cirò Marina: (12 anni e 1 mese); Vito Castellano (60), di Cirò: (13 anni e 4 mesi); Dino Celano (43), di Roma: (2 anni); Gennaro Crugliano (45), di Cirò Marina: (8 anni e 4 mesi); Leonardo Crugliano (68), di Cirò Marina: (17 anni e 5 mesi); Mirco Crugliano (36), di Cirò Marina: (8 anni e 8 mesi); Vittorio Farao di Giuseppe (47), di Cirò Marina: (8 anni); Vittorio Farao di Silvio (46): (20 anni); Franco Gigliotti (56), di Crucoli: (8 anni); Nino Greco (54), di Cariati: (3 anni e 4 mesi); Giuseppe Guarino (44), di Isola Capo Rizzuto: (1 anno e 6 mesi); Mario Lavorato (68), di Mandatoriccio: (8 anni e 8 mesi); Cataldo Marincola (63), di Cirò: (7 anni e 4 mesi); Salvatore Morrone (64), di Cirò Marina: (20 anni); Luigi Muto (37), di Cutro: (17 anni e 4 mesi); Santino Muto (64), di Cutro: (4 anni); Basilio Paletta (49), di Cirò: (10 anni e 10 mesi); Domenico Palmieri (54), di Cirò Marina (8 anni); Rosario Placido (55), di Cutro: (1 anno e 4 mesi); Fabio Potenza (37), di Cirò Marina: (9 anni e 4 mesi); Eugenio Quattromani (57), di Cirò Marina: 8 anni; Domenico Rocca (48), di San Mauro Marchesato (8 anni); Francesco Russo: (8 anni); Giuseppe Sestito (61), di Cirò Marina (20 anni); Roberto Siciliani (64), di Cirò Marina: (8 anni); Carmine Siena (42), di Cirò Marina: (8 anni); Palmiro Salvatore Siena (67), di Cirò Marina: (11 anni e 4 mesi); Giovanni Spadafora (52), di San Giovanni in Fiore (12 anni); Antonio Squillace (69), di Cutro: (1 anno e 8 mesi); Carolina Terlizzi (64), di San Giovanni in Fiore: 1 anno e 9 mesi; Annamaria Veltri (48), di Isola Capo Rizzuto: 1 anno e 4 mesi; Roberta Carmela Putrino (54), di San Nicola dell’Alto (15 anni e 4 mesi); Antonio Bartucca (56), di San Giovanni in Fiore (8 anni e 8 mesi Francesco Tallarico (48), di Casabona (20 anni).

Ricorsi del pg inammmissibili e assoluzioni definitive per Ludovico Tallarico (49), di Casabona; Angelo Cofone (61), di Acri; Adolfo D’Ambrosio (57), di Rende; Vincenzo Zampelli (54) di Acri; Bruno Tucci (62), di Acri.

Sentenza annullata con rinvio e nuovo processo d’appello disposto per Luigi Caputo (68), di Strongoli (assolto in secondo grado); Amodio Caputo (44), di Crotone (assolto); Aldo Marincola (40), di Parma (assolto).

Nuovo processo per parte delle accuse (ma per loro è irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale per associazione mafiosa e altro) anche per Giuseppe Spagnolo (55), di Cirò Marina (20 anni); Salvatore Giglio (59), di Strongoli (20 anni); Giuseppe Giglio (31), di Strongoli (14 anni); Francesco Farao (43), di Cirò Marina (4 anni e 8 mesi); Luigi Rizzo (42), di Umbriatico (9 anni e 4 mesi); Salvatore Rizzo (68), di Umbriatico (11 anni e 4 mesi); Francesco Salvato (63), di Crucoli (13 anni e 5 mesi); Donato Gangale (47), di Umbriatico (9 anni e 4 mesi); Vincenzo Santoro (59), di Mandatoriccio (16 anni e 11 mesi); Francesco Basta (45), nato in Germania (9 anni e 6 mesi).

Sentenza annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca, per Antonella Rocca (44) e Domenico (47) Rocca, di San Mauro Marchesato (assolti in secondo grado), con dissequestro del compendio aziendale Rocca srl e restituzione di beni.

Rideterminazione della pena per Antonio De Luca (66), di Crotone, e Carmine Muto (39), originario di Cutro e residente a Pozzaglio ed Uniti, in 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno.

Annullamento della sentenza per Vincenzo Marino (49), di Crotone, per prescrizione (2 anni). Assoluzioni confermate in via definitiva per Giovanni Caruso (39), di Mandatoriccio, Giuseppina Aloe (48), di Cirò Marina, Lucia Aloe (45), di Cirò Marina.