Operazione Glicine, le decisioni del Gup tra rito abbreviato e rinvii a giudizio

5 minuti per la lettura

Il gup distrettuale ha disposto 100 rinvii a giudizio per altrettanti imputati dell’operazione Glicine (LEGGI), ci sono anche l’ex governatore Mario Oliverio e Nicola Adamo, mentre per 25 è stata accolta la richiesta di rito abbreviato e per 1 si procederà anche in sede di corte d’Assise oltre che in sede ordinaria, ecco l’elenco completo delle decisioni:

GLICINE, LE DECISIONI DEL GUP PER IL RITO ABBREVIATO

PACE Domenico, nato a Crotone il 16.03.1977; VILLIRILLO Giuseppe, nato a Catanzaro il 31/03/1966; MAIDA Massimiliano, nato in Germania il 30/03/1973; PACENZA Giacomo, nato a Crotone ii 21/05/1968; DATTOLO Alfonso, nato a Rocca di Neto il 23/04/1964 DATTOLO Santo Raffaele, nato a Rocca di Neto il 13/08/1972 OLIVERIO MEGNA Sandro, nato a Crotone ii 03/04/1974; DEL POGGETTO Maurizio, nato a Crotone il 31/10/1969; TALARICO Piero, nato a Catanzaro ii 10/12/1964; LUMARE Roberto, nato a Crotone il 16/05/1984; LUMARE Salvatore, nato a Dusseldorf(D) il 19/01/1978; MAZZOTTA Salvatore, nato a Catanzaro il 19/07/1973 CORRADO Andrea, nato a Crotone l’11/03/1988 MEGNA Mario, nato a Crotone 1’11/05/1972; MEGNA Rosa, nata a Crotone il 10/11/1973; PACE Santa, nata a Crotone il 15/08/1964; PAGLIUSO Antonio, nato a Lamezia Terme il 28.04.1989; DE MARCO Francesco, nato a Crotone il 5/09/1971 CARVELLI Cesare nato a Crotone l’ll/10/1985; STRICAGNOLI Carmine, nato a Crotone il 06.03.1971; PARRILLA Nicodemo, nato in data 14.09.1959 a Cir~ Marina (KR) CARRA Filippo, nato a Vibo Valentia l’8/10/1964 RUGGIERO Franco, nato a Vibo Valentia il 23/01/1972; VESCIO Alessandro, nato a Catanzaro il 31.05.1977; CURCIO Pietro, nato a Crotone il 12/07/1984;

GLICINE, LE DECISIONI DEL GUP PER IL RITO ORDINARIO

ADAMO Nicola, nato in data 31.07.1957 a Cosenza ALTAVILLA Euclide, nato a Francavilla Fontana (BR) il 16/08/1978; ARACRI Francesco, nato a Crotone il 30/01/1961; ARACRI Giuseppe, nato a Crotone il 09/08/1974; ARACRI Salvatore, nato a Crotone il 12/02/1953; ARCURI Rosario, nato a Rocca di Neto (KR) ii 08/04/1977; AUGRUSO Antonio, nato a Curinga il 7/01/1966 BASCO Paolo, nato a San Cipriano d’Aversa il 22/01/1959 BELLO Giovanni, nato a Parma il 20/06/1964; BENETTI Mirko, nato a Roma il 13/10/1973 BENINCASA Francesco Mario, nato a Rocca di Neto l’1/05/1963 BENNARDO Francesco Salvatore, nato a Rossano (CS) il 19/01/1958; BERARDI Giuseppe, nato a Cirò il 28/08/1974 BOLIC Valentino, nato a Roma il 15/11/1945 BRUTTO Alessandro, nato a Crotone il 18/07/1969 CALFA Vincenzo, nato a Crotone il CARIOTI Francesco, nato a Catanzaro il 27/10/1957; CATERINA Gaetano, nato a Isola Capo Rizzuto il 27/03/1951 CAVALLO Domenico, nato a Crotone il 24/11/1979 COLOSIMO Ferruccio, nato a Crotone l’11/01/1978 CORBISIERI Antonio, nato a Viggiano (PZ) il 19/03/1978; COVELLI Alessandro, nato a Catanzaro il 4/04/1984 COVELLI Rocco, nato a Catanzaro il 12/07/1979 CRIACO BONAVENTURA, nato ad Africo il 7/05/1959 CRUGLIANO PANTISANO Arturo, nato a Crotone il 3/08/1968 DELL’AQUILA Giuseppe, nato a Cariati il 2/06/1983 DESIDERIO Salvatore, nato a Crotone il 28/02/1977 DEVONA Giancarlo, nato a Crotone il 13/09/1979; DONATO Aldo Roberto, nato a Soveria Mannelli il 22/08/1954 FABIANO Maurizio, nato a Crotone il 19/06/1979 FALZETTA Domenico, nato a Belvedere Spinello il 1/12/1954 FRESCURA Alessandro, nato a Catania il 24/03/1946; GALDIERI Valentina, nata a Crotone il 15/09/1981 GENTILE Sabrina, nata a Crotone il 10/12/1972 GERMINARA Giuseppe, nato a Savelli (KR) il 14/09/1971; GIRARDI Siro, nato a Treviso il 22/07/1974 GRECO Giovanni, nato a Chiaravalle Centrale il 9/10/1955 IANNONE Ernesto, nato a Catanzaro il 5/06/1970 LA ROSA Vincenzo, nato a Catanzaro l’11/03/1958 LARATTA Artemio, nato a Crotone i 27/05/1975; LARATTA Pantaleone, nato a Crotone (KR) il 18/05/1961; LUCENTE Maria Luisa, nata a Crotone ii 06/02/1979; MAGGIO Roberto, nato a Messina il 30/07/1966 MALERBA Stefania, nata a Crotone il 16/08/1982; MANNA Giovanna, nata a Crotone il 20/09/1966; MANNARINO Salvatore, nato a Cotronei il 17/11/1955 MARSICO Rodolfo, nato a Miglierina il 2/11/1950; MARTINO Saverio, nato a Cosenza il 26/02/1971; MASCHERPA Ambrogio, nato a Cosenza 1’8/04/1965; MASCIARI Francesco, nato a Catanzaro i 18/03/1965; MAURO Serafino, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 18/02/1958; MAZZACUA Marzia, nata a Catanzaro il 2/02/1968 MAZZEI Giovanni, detto “Gianni/Giannetto” nato a Castelsilano ii 18/03/1958; MAZZEI Salvatore, nato a Crotone il 05/01/1984; MEGNA Domenico, nato a Crotone il 07/01/1949; MEGNA Pantaleone, nato a Crotone il 23/08/1996; MONTI Francesco, nato a Crotone il 05.10.1985 MORABITO Paolo, nato a Messina il 25/01/1967; MOSCOGIURI Enrico, nato a Viggiano il 01/07/1973; MUNGARI Vincenzo, nato a Crotone il 16/12/1975; NISTICO’ Luigi, nato a Catanzaro 1’11/06/1965; OLIVERIO Gerardo Mario, San Giovanni in Fiore (CS) il 04/01/1953; OUAHID Rachid, nato a Casablanca (Marocco) 1’08/06/1971; PALLARIA Domenico detto Mimmo nato a Curinga (CZ) ii 12.01.1959; PANEBIANCO Salvatore, nato a Umbriatico (KR) il 09/02/1969; PANTISANO Giuseppe, nato a Crotone il 19/03/1985; PAOLUCCI Massimo, nato a Napoli il 13/12/1959; PEDACE Pantaleone Telemaco detto “Leo”, nato a Crotone ii 21/01/1971; PUCCI Giuseppe detto Pino”, nato a Crotone il 21/09/1978; PROSPERO Mauro, nato a Peschiera del Garda (VR) ii 07/06/1960; RACHIELI Salvatore, nato a Cotronei (KR) ii 05/12/1958; REDENTE Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 26/11/1951; REILLO Orsola Renata Maria, nata a Nicastro ii 28.01.1964; RITORTO BRUZZESE Dario, nato a Crotone ii 17/10/1980; RIZZO Antonietta detta Antonella, nata a Crotone il 31.10.1964; ROMEO Sebastiano, nato in data 07.05.1975 a Reggio Calabria RUSSO Gaetano, nato a Crotone il 15/01/1980; SANTILLI Nicola, nato a Catanzaro il 21/12/1956; SAPIA Luigi, nato a Crotone il 03/01/1955; SCARAMUZZINO Orlando, nato a Crotone il 02/01/1974; SCERRA Nicodemo, nato a Cirò il 21/11/1977 SCIGLIANO Giuseppe, nato a Caccuri il 8/02/1958; SCULCO Flora, nata a Crotone ii 09/07/1979; SCULCO Maria Carmela, nata a Strongoli (KR) ii 15/08/1962; SICILIANI Roberto, nato a Crotone il 4/06/1960; SPERLI Teresa, nata a Catanzaro il 13/09/1968; STASI Antonella, nata a Crotone il 26/10/1966; STRINI Stefano, nato a Parma il 25.12.1970; TAVERNA Vanessa, nata a Crotone il 12/12/1972; TORROMINO Santino, nato a Milano il 09/08/1963; TREMOLITI Giuseppe, nato a Cropani (CZ) il 13/01/1961; TROPIANO Cono Antonio, nato a Polla (SA) l’11/05/1968; TURINO Gianfranco, nato a Crotone il 24/09/1973; VECCHIO Gustavo, nato a Crotone il 04/02/1982; VELLA Nunzio, nato a Bollate (Ml) ii 19/08/1996; VELLA Salvatore, nato a Gela (CL) ii 07/06/1977; VRENNA Giovanni detto Gianni, nato a Pagani (SA) ii 10.07.1960; VRENNA Pietro detto “Piero”, nato a Crotone l’11/09/1953; VRENNA Raffaele, nato a Crotone ii 20/12/1958; ZICCHINELLO Tommaso, nato a Crotone il 25/01/1981.

CORTE D’ASSISE

Tra le decisioni del gup riguardo l’operazione Glicine anche il rinvio a giudizio in corte d’Assise per un imputato: