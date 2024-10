2 minuti per la lettura

Nel processo “Tempio di Hera” in corso a Crotone chiesta la condanna anche per il vicepresidente Pietropaolo accusato di ricettazione

CROTONE – C’è anche il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, esponente di FdI, tra gli imputati per i quali il pm Matteo Staccini ha chiesto la condanna nel processo scaturito dall’inchiesta che nel gennaio 2017 portò all’operazione Tempio di Hera, con cui fu fatta luce su una presunta associazione a delinquere dedita al saccheggio di reperti nell’area archeologica di Capocolonna e in altri siti tra Crotone e Isola Capo Rizzuto.

IL PROCESSO A CROTONE, PIETROPAOLO ACCUSATO DI RICETTAZIONE

In particolare, per il vice del governatore Roberto Occhiuto l’accusa ha chiesto la pena di due anni per concorso in ricettazione di una moneta dei Bretti ritenuta di particolare pregio. Gliel’avrebbe consegnata il capo della presunta associazione a delinquere, un docente di latino e greco in pensione, esperto di numismatica e, in passato, consulente della Procura di Crotone in virtù delle sue competenze, ma ormai deceduto. Sono cinque gli imputati per i quali il pm ha chiesto il non luogo a procedere per morte del reo. L’episodio contestato a Pietropaolo risale a dieci anni fa, quando il professore, dopo aver concordato un incontro, avrebbe ceduto a Pietropaolo, allora consigliere delegato di Seta srl, l’importante reperto quale compenso per l’assunzione di un suo figlio.

IL PROFESSORE

Il professore era ritenuto al vertice di un’organizzazione che si sarebbe occupata anche della commercializzazione dei beni archeologici, ma, nel caso di specie, è detto nelle carte dell’inchiesta, la consegna è considerata “un dono al ricettatore”. Oltre alle 14 richieste di condanna, il pm ha formulato anche due richieste di assoluzione e sette di prescrizione, essendo in alcuni casi i reati ormai estinti.

LEGGI ANCHE: Operazione Tempio di Hera, traffico di reperti archeologici a Crotone, chieste 14 condanne – Il Quotidiano del Sud

IL SUBENTRO

Pietropaolo ha, dunque, accettato l’incarico nella Giunta regionale pur in presenza di questa pendenza penale. È diventato il nuovo vice presidente dell’esecutivo calabrese, infatti, nel luglio 2024, al posto di Giusi Princi, eletta europarlamentare. Tra le sue deleghe, oltre all’organizzazione, alle risorse umane e alla transizione digitale, ci sono la sicurezza e legalità e la valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata.