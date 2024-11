1 minuto per la lettura

La Dda chiude l’inchiesta Nemesis sul Comune di Casabona. Contestato il concorso esterno in associazione mafiosa a sindaco e assessore

CASABONA – La Dda di Catanzaro ha chiuso le indagini nei confronti di 14 persone coinvolte nel procedimento penale che un mese fa ha portato all’operazione Nemesis travolgendo il Comune, ormai sciolto per le dimissioni di sindaco, vicesindaco e consiglieri. Parliamo dell’inchiesta che ha fatto luce sul presunto voto di scambio politico-mafioso alla base delle elezioni stravinte nell’ottobre 2021 dall’ex sindaco Francesco Seminario, noto esponente del Pd, con oltre il 60 per cento dei consensi.

NEMESIS, INCHIESTA SUL COMUNE DI CASABONA, L’ELENCO DEGLI INDAGATI

L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a 14 persone. Si tratta di Carlo Mario Tallarico, di 73 anni, presunto reggente dell’omonima ‘ndrina; Daniele Tallarico (31); Ludovico Tallarico (49), Sergio Tallarico (43), Luigi Gagliardi (44), Poerio Cataldo (37), Giuseppe Pullerà (42), Francesco Seminario (54) (ex sindaco di Casabona), Anselmo De Giacomo (40) (ex assessore), Francesco De Paola (72), Vincenzo Poerio (61), di Casabona, Leonardo Melfi (67), tutti di Casabona, Paolo Audia (54), di Scandale, Raffaele Poerio (59), di Strongoli.

Il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro Vincenzo Capomolla e i sostituti Paolo Sirleo e Pasquale Mandolfino continuano, in particolare, a contestare il concorso esterno in associazione mafiosa (e non solo il voto di scambio) all’ex sindaco Seminario e all’ex assessore De Giacomo. Ipotesi in realtà esclusa per il primo dal Riesame, per il secondo dal gip. Il voto di scambio è contestato anche all’ex vicesindaco Melfi e all’ex consigliere Vincenzo Poerio.