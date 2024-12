Melissa, reintegrato il dipendente comunale sospeso dal ministero

2 minuti per la lettura

Era stato sospeso dal ministero al termine del procedimento legato all’insediamento della commissione di accesso agli atti ma ora il Consiglio di Stato ha reintegrato il geometra dipendente comunale di Melissa

MELISSA – Reintegro sul posto di lavoro per il geometra del Comune di Melissa Nicola Squillace. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso degli avvocati Carlo e Francesco Poerio, ha annullato il provvedimento del Tar della Calabria che, a sua volta, confermava la decisione del ministero dell’Interno. Il CdS ha accolto l’appello cautelare, rinviando la decisione nel merito, essendo stata adottata la sospensione nei confronti del funzionario sulla base di documenti omissati. Il Ministero, pur non ravvisando infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale al termine degli accertamenti della commissione d’accesso, aveva sospeso il dipendente comunale. La sospensione viene pertanto “sospesa”.

REINTEGRATO IL DIPENDENTE COMUNALE DI MELISSA: IL PRECEDENTE

Squillace era già stato spostato dall’ufficio tecnico a all’ufficio tributi in seguito al coinvolgimento nell’operazione “Ultimo Atto”. Inchiesta sfociata in un processo in cui è imputato di abuso d’ufficio con l’aggravante mafiosa. L’abuso d’ufficio è stato peraltro abrogato per legge successivamente al rinvio a giudizio di Squillace.

AMMINISTRATORI INQUISITI

La decisione della Prefettura di Crotone di inviare la commissione d’accesso al Comune di Melissa fu adottata in seguito al rinvio a giudizio disposto nei confronti dell’ex sindaco Raffaele Falbo con l’accusa di concussione con l’aggravante mafiosa. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale la concussione è stata peraltro riqualificata in induzione indebita a dare utilità, ma resta in piedi l’aggravante mafiosa. Peraltro della Giunta uscente faceva parte Maria Carmela Sculco, assessora all’Urbanistica e alle Politiche comunitarie, imputata, quale amministratrice di fatto della Sgf Servizi fiduciari, di turbativa d’asta con l’aggravante mafiosa nel processo scaturito dall’inchiesta che ha portato alla maxi operazione Glicine-Acheronte. È la sorella di Enzo, l’ex consigliere regionale ritenuto dalla Dda di Catanzaro il dominus di un comitato d’affari.

ELEZIONI SALTATE

Le elezioni a Melissa non si tennero comunque. Nonostante l’indizione dei comizi non fu presentata nessuna lista non essendo ancora noto l’esito dell’accesso antimafia che comunque escluse presunti condizionamenti dell’attività amministrativa da parte della ‘ndrangheta. L’unico provvedimento, attualmente sospeso, alla fine fu quello nei confronti del dipendente comunale che ora può tornare al lavoro. E il Comune attualmente è retto dal commissario prefettizio Francesco D’Alessio.