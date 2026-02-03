Testata all’arbitro dopo il rosso: calciatore condannato a risarcire 13 mila euro

2 minuti per la lettura

Il Tribunale di Paola ha condannato un calciatore a risarcire 13 mila euro per aver colpito nel 2014 con una testata un arbitro.

PAOLA (COSENZA) – Una violenta aggressione sul campo da gioco, avvenuta dodici anni fa, si traduce oggi in una pesante condanna economica. Il Tribunale di Paola ha stabilito che un ex calciatore dovrà risarcire con oltre 13.000 euro il direttore di gara a cui ruppe il setto nasale con una testata durante un incontro di Prima Categoria. I fatti risalgono al marzo 2014, durante una partita nel Crotonese. La vittima, Gianluca De Luca, all’epoca ventenne della Sezione Aia di Paola, era stato designato per dirigere il match. Al trentesimo del secondo tempo, l’arbitro espulse un giocatore della squadra di casa per una gomitata.

Il calciatore, identificato come M.C., reagì con una possente testata al volto del giovane fischietto, causandogli la frattura delle ossa nasali e la deviazione del setto. Le indagini rivelarono un ulteriore dettaglio inquietante: l’aggressore stava giocando sotto falso nome poiché già squalificato, configurando così anche i reati di sostituzione di persona e falsità materiale.

IL PERCORSO GIUDIZIARIO

Il procedimento ha seguito due binari distinti. Nel 2015 in sede penale, il Tribunale di Crotone, l’imputato ha patteggiato una pena di quattro mesi per lesioni aggravate da futili motivi e falso. In sede civile, invece, la sentenza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Paola ha quantificato il danno. L’uomo è stato condannato al pagamento di oltre 13 mila euro per danni fisici e morali, oltre alla rifusione delle spese legali.

CONDANNATO IL CALCIATORE CHE DIEDE LA TESTATA ALL’ARBITRO UN DETERRENTE CONTRO LA VIOLENZA

La vittima è stata assistita legalmente dall’avvocato Marco Maiorano (attuale Presidente della Sezione Arbitri di Paola). L’Associazione Italiana Arbitri, che garantisce la difesa gratuita ai propri associati vittime di violenza. La sentenza rappresenta un segnale forte e un raro caso di risarcimento così consistente nel mondo del calcio dilettantistico, ponendosi come un fermo monito contro le aggressioni ai danni degli ufficiali di gara che, purtroppo, continuano a macchiare le domeniche sportive.