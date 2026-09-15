Morte di Denise Cosco, il compagno sentito dal pm

Denise Cosco1 minuto per la lettura
ROMA – E’ stato sentito dal pm di Velletri Domenico Vicario, come persona informata sui fatti, il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi alla ‘ndrangheta.
L’uomo era l’unico presente nell’abitazione di Ariccia quando la 35enne si è lanciata dal terzo piano (LEGGI LA NOTIZIA SULLA MORTE DI DENISE COSCO).
L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo di Velletri Carlo Villani. Si procede per istigazione al suicidio al momento contro ignoti, con le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. Sono stati inoltre avviati accertamenti sui due telefoni cellulari trovati in casa.
L’obiettivo di chi indaga è ricostruire le ultime ore di vita di Denise.
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