Nemesis, ecco perché secondo il gup di Casabona la ‘ndrina dei Tallarico non c’era

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Nei motivi della sentenza Nemesis il gup non riconosce il metodo mafioso per l’assenza di minacce dei Tallarico a ditte e amministratori di Casabona

CASABONA – Il nome dell’inchiesta, “Nemesis”, era un programma. L’epilogo del rito abbreviato si è trasformato però in un clamoroso smantellamento dell’ipotesi accusatoria avanzata dalla Dda e dai carabinieri, che ha portato anche allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune, oggi commissariato, e all’arresto del sindaco Francesco Seminario, poi scarcerato e imputato nel rito ordinario. Il teorema della Procura sulla presunta – ora più che mai – ‘ndrina di Casabona si infrange contro il muro della mancanza di «prove concrete» e, soprattutto, dell’assenza del «metodo mafioso». Per il gup distrettuale di Catanzaro Mario Santoemma, «dalla disanima del compendio probatorio non emerge alcuna condotta di coartazione, minaccia o intimidazione tipica delle consorterie egemoni sul territorio».

Queste le motivazioni, appena depositate, per cui il giudice ha assolto sette persone dall’accusa di associazione mafiosa. Il gup ha ravvisato soltanto un reato satellite, i furti d’acqua in un cantiere, a carico del presidente reggente del clan, Carlo Mario Tallarico, condannato a 2 anni e 8 mesi a fronte di una richiesta di 12 anni.

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Gli anni di piombo, la strage di Casabona e l’omertà

La ‘ndrangheta deve fare rumore, secondo l’impianto della sentenza. Eppure, l’excursus motivazionale della sentenza richiama i pesanti trascorsi criminali degli anni Ottanta e Novanta, compresa la strage del 24 giugno ’96 in cui furono uccise quattro persone. Una scia di sangue, proseguita nei primi anni Duemila, che ha «determinato nella cittadinanza un fortissimo senso di omertà, tale da cambiare l’atteggiamento di fiducia nei confronti delle istituzioni e da rafforzare la sensazione di paura e sottomissione nei confronti degli esponenti apicali della criminalità organizzata». L’evocazione di questo retroterra torbido, tuttavia, non è bastato a cristallizzare la «perdurante operatività» di una consorteria stabile nel presente.

Non risconosciuto il “metodo mafioso”

Il cuore pulsante del provvedimento risiede nel principio secondo cui per configurare l’associazione mafiosa non bastano le frequentazioni, le contiguità compiacenti o i favori logistici. Serve la prova rigorosa di un programma criminoso fondato sulla «forza intimidatrice». E a Casabona, secondo il verdetto, le ditte concorrenti a quella dei Tallarico non erano minacciate perché non partecipassero a procedure di gara né sottoposte a estorsioni. Analogamente, «l’istruttoria ha escluso qualsiasi forma di costrizione o forzatura fisica o morale nei confronti di amministrazioni e funzionari del Comune finalizzata a imporre affidamenti di lavori o pilotare l’esito delle gare».

Il Comune, in seguito alle risultanze dell’operazione scattata due anni fa, fu sciolto per mafia. L’ente portava ancora le stimmate di un altro scioglimento, deliberato nel 2018 dopo l’onda tellurica della maxi-operazione Stige. Proprio dal successivo commissariamento si era arrivati alle elezioni amministrative dell’ottobre 2021, banco di prova del presunto mercimonio politico. Ma il giudice, sposando la linea difensiva (sostenuta dagli avvocati Nuccio Barbuto, Sergio Rotundo, Domenico Scutifero, Ettore Sipoli, Antonio Alessio, Settimio Ioppoli), scompagina l’intero castello accusatorio.

La fine del clan travolge i vertici

Cadendo l’architrave del 416-bis, crollano inevitabilmente i ruoli apicali e di raccordo. Carlo Mario Tallarico, indicato inizialmente come il capo incontrastato, viene spogliato di qualsiasi veste associativa. Lo stesso destino giudiziario travolge i figli Daniele, Sergio e Ludovico Tallarico. Il giudice seziona chirurgicamente ogni singolo episodio “spia” valorizzato dagli inquirenti, ridimensionandolo a dinamiche prive di venature criminali. Emblematiche le intercettazioni sul “mercato della paglia e del fieno”. Le rimostranze dei fratelli Tallarico contro alcune persone di Strongoli sono giustificate con la logica campanilistica. «Qua ci sono i paesani nostri…è giusto che prima i paesani, o no?». Per il gup si tratta di «commenti del tutto generici, privi di qualsivoglia indice sintomatico di una specifica intenzionalità criminosa o di una volontà prevaricatrice, quest’ultima tipica e propria di una consorteria mafiosa».

Contiguità e favori non bastano

Nemmeno i commenti al vetriolo sull’ascesa del concorrente edile Giuseppe Brescia, sia pure intrisi di acredine, turbano l’impianto della sentenza. Rimangono confinati «nell’alveo della dialettica imprenditoriale o personale, risultando del tutto prive di quella valenza intimidatoria, esplicita o larvata». La giurisprudenza di legittimità – viene ricordato – vieta tassativamente di punire la mera “contiguità compiacente” o la semplice “vicinanza”, pretendendo un contributo causale effettivo al rafforzamento della consorteria.

I comprimari

La scure dell’assoluzione taglia fuori anche comprimari come Cataldo Poerio e Giuseppe Pullerà. Nel caso di Poerio, l’accusa aveva cercato di valorizzare la sua presenza a summit di ‘ndrangheta o il suo coinvolgimento in un pestaggio ordinato dai “Petilini” (dopo che Daniele Tallarico gli aveva creato un finto profilo Facebook per molestare la moglie di Nicola Comberiati). Il giudice demolisce la tesi dell’alleanza di cosche derubricando il tutto a un «inopportuno scherzo architettato dal Tallarico per prendersi gioco dell’imputato». Quanto a Pullerà e alla sua presunta assunzione nella ditta di rifiuti Tecnew S.r.l. (letta come cavallo di Troia dell’infiltrazione negli appalti), il gup bolla i suoi contatti come «episodici accompagnamenti o meri favori logistici che, per intrinseca genericità, non superano la soglia del sospetto congetturale».

Il coprifuoco della Cassazione e la posizione del sindaco Seminario

L’effetto domino dell’insussistenza associativa travolge inevitabilmente anche l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso mossa all’ex sindaco Francesco Seminario, all’ex assessore Anselmo De Giacomo e e agli ex amministratori, presunti garanti del pacchetto voti, imputati nel rito ordinario. La sentenza richiama la Suprema Corte di Cassazione che aveva già demolito l’impianto cautelare revocando la misura al primo cittadino per difetto di gravità indiziaria. I giudici di legittimità, valorizzando una consulenza di parte, hanno ribaltato la lettura delle intercettazioni clou.

Prendiamo il colloquio del 18 settembre 2021 tra l’intermediario Francesco De Paola e il candidato sindaco Seminario. Se l’accusa vedeva in quel dialogo la prova regina di un accordo per “congelare” la candidatura di Salvatore Palmieri (cognato di Carlo Mario Tallarico) nella lista avversaria di Domenico Capria in cambio di favori futuri, la Cassazione e il gup rilevano che le liste erano già chiuse da due settimane e l’esodo di Palmieri rispondeva a dinamiche puramente politiche.

Decodifica della frase di Seminario

In questo contesto si inquadra la decodifica della frase pronunciata da Seminario. «Comunque poi, sì, ma dopo le elezioni, poi dopo facciamo quello che dobbiamo fare». Per la Procura era la cambiale in bianco firmata alla mafia. Per il gup, che cita la Suprema Corte, si trattava esclusivamente del «percorso di riavvicinamento politico che avrebbe potuto condurre il Palmieri a svolgere un ruolo nella coalizione guidata dal Seminario». Non solo: il giudice rimarca che l’azione amministrativa di Seminario sulle aree Pip e sui controlli idrici si è mossa nel «pieno e rigoroso rispetto delle prerogative di legge», escludendo qualsiasi corsia preferenziale o copertura istituzionale ai Tallarico.

Riverberi sul rito ordinario

In piedi resta solo un furto di energia idrica contestato al presunto capocosca per gli allacci abusivi alla rete Congesi, scoperti dai carabinieri nei cantieri di contrada Galici nel 2022, tra bollette esibite in ritardo, tentativi di prendere tempo e contatori sigillati. Questo verdetto di primo grado in abbreviato, poggiato su un impianto motivazionale così radicale e blindato dai precedenti della Cassazione, rischia ora di agire da vero e proprio macigno sul parallelo filone del rito ordinario. Gli imputati che siedono ancora nel dibattimento – a partire dallo stesso sindaco decaduto Seminario – avranno a disposizione un’arma argomentativa formidabile.

Verso l’impugnazione

Ma è una sentenza che fa discutere, in ambienti investigativi e tra gli inquirenti antimafia. Assai probabile l’impugnazione, tanto più che sembra ormai anacronistico quell’orientamento secondo cui se non c’è la violenza esplicita e la coartazione palese sugli amministratori, la mafia semplicemente non c’è. Nelle stanze del palazzo di città gli amministratori non erano formalmente “coartati”. È qui che si consuma il cortocircuito interpretativo più acuto del provvedimento. La sentenza ignora completamente la “violenza di relazione”, quel sistema di vasi comunicanti in cui il sodalizio non ha bisogno di sparare, di ostentare la forza o di calpestare le porte dei Municipi con gli stivali chiodati.

Molte volte in Calabria basta attivare i canali privilegiati della contiguità, i favori incrociati e le parentele strategiche. E non si deve deve passare necessariamente per l’intimidazione eclatante. La sentenza potrebbe presto essere impugnata proprio perché non riconosce la forza silenziosa di un’egemonia che si insinua nelle pieghe della normalità amministrativa, in cui l’omertà non è figlia del terrore estorto a colpi di pistola, ma di un clima di adattamento diffuso.