Giro di prostituzione tra Crotone e Isola, chiuse le indagini per 8 persone

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La Procura di Crotone chiude le indagini su una presunta organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, 8 “avvisi” a Isola

CROTONE – Si chiude il cerchio su otto indagati nell’ambito dell’inchiesta che nell’agosto scorso ha portato all’operazione “Medusa”, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Crotone, che hanno smantellato un presunto giro di sfruttamento della prostituzione attivo tra il capoluogo pitagorico, Isola Capo Rizzuto e altre aree della regione. La pm Rosaria Multari ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Gli indagati sono per la maggior parte di origine rumena e residenti a Isola Capo Rizzuto. I clienti venivano adescati soprattutto a Crotone.

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Lo sfruttamento sistematico

Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono quelle di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con l’aggravante di aver commesso i fatti ai danni delle proprie mogli o compagne e nei confronti di più persone. Il fascicolo d’inchiesta si arricchisce inoltre di episodi di violenza e intimidazione. A carico di uno degli indagati, presunto vertice dell’organizzazione, figurano accuse di violenza sessuale perpetrata chiudendo a chiave la vittima.

Il “Grande Direttore”

Al centro del presunto sodalizio spicca la figura di Ionut Onoriu Nita (detto “Onorichi”), ritenuto dagli inquirenti il capo e promotore dell’organizzazione. Chiamato dai sodali con appellativi quali “Signore”, “Boss” o “Grande Direttore”, l’uomo avrebbe impartito le direttive per la gestione delle attività illecite relative alle compagne e mogli. Secondo l’accusa, Nita non solo gestiva la “cassa comune” e la ripartizione dei proventi, ma viveva stabilmente dei guadagni dell’attività di prostituzione della moglie e pianificava l’espansione del giro a Cosenza e Castrovillari. Lo difende l’avvocata Francesca Buonopane.

I ruoli dei coindagati

Accanto ai vertici operavano stabilmente il fratello Benone Nita, Marcel Dumitru e Vasile Dumitru, difesi dall’avvocato Luigi Villirilli, ai quali vengono contestati i ruoli di partecipi. I Dumitru avrebbero messo in contatto le proprie compagne con i i clienti. L’inchiesta contesta inoltre episodi di intermediazione interna tra le stesse donne accusate di aver percepito compensi in denaro per indirizzare clienti verso una delle vittime.

Il “Motel Pitagora”

Un capitolo rilevante dell’avviso di conclusione indagini riguarda la logistica e i punti d’appoggio materiali per gli incontri. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono Aldo Marasco, difeso dall’avvocato Pasquale Lepera, ed Elena Visan, assistita dall’avvocato Vincenzo Girasole, indicati come titolare e co-gestore di fatto del “Motel Pitagora”, struttura ricettiva situata lungo la strada statale 106 nella località Passovecchio a Crotone. Oltre al concorso nello sfruttamento mediante la locazione delle camere per le prestazioni sessuali tra dicembre 2024 e febbraio 2025, ai due viene contestato di aver gestito abusivamente l’attività alberghiera in assenza del prescritto titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità di pubblica sicurezza. Secondo l’accusa, avrebbero omesso di comunicare all’Autorità le generalità delle persone alloggiate ostacolando così le attività di identificazione degli ospiti.