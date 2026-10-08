Crotone, licenziamento annullato e lavoratore reintegrato

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Il Tribunale di Crotone ha annullato il licenziamento di un lavoratore disponendo la reintegrazione e condannando l’azienda

IL giudice del Lavoro Vittorio Ferrari si è pronunciato su un caso di licenziamento disciplinare, accogliendo il ricorso di un dipendente assistito dall’avvocato Francesco Manica.

La controversia nasceva dall’impugnazione del provvedimento espulsivo comminato a un lavoratore, dipendente di un’impresa operante nel settore della carpenteria metallica, accusato di essere entrato nei locali aziendali in orario notturno privo di preventiva autorizzazione.

Il giudice ha ritenuto la condotta non idonea a giustificare la sanzione massima del licenziamento.

Il principio di proporzionalità

Determinante è stata la valutazione del contratto collettivo applicato, che prevedeva per infrazioni analoghe sanzioni di natura meramente conservativa.

In applicazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale.

La pronuncia ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannando l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria nei limiti di legge e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. È stata inoltre riconosciuta al dipendente la facoltà di optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. Accolta, dunque, la tesi sostenuta dall’avvocato Manica.