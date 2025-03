Diciotto passeggeri lasciati a terra all’aeroporto di Crotone

2 minuti per la lettura

I passeggeri, regolarmente prenotati, sul volo Roma-Crotone, si sono visti negare l’imbarco a causa della sostituzione dell’aereo con uno più piccolo.

Diciotto passeggeri, regolarmente prenotati sul volo Crotone-Roma operato da SkyAlps, si sono visti negare l’imbarco nell’aeroporto Sant’Anna di Crotone a causa della sostituzione dell’aeromobile con uno di capacità inferiore. È quanto fa sapere il Comitato cittadino aeroporto della città calabrese.



«L’aereo previsto, con 76 posti – è detto in una nota del Comitato – è stato rimpiazzato senza preavviso da un velivolo con soli 32 posti, lasciando a terra ben 18 passeggeri. Un episodio che sottolinea ancora una volta la precarietà del servizio aereo per Crotone e il trattamento inadeguato riservato ai viaggiatori, spesso costretti a subire disservizi senza soluzioni immediate e concrete».

Mentre si registrano queste gravi difficoltà – riporta ancora la nota – si apprende che a breve verrà inaugurato il punto bar dell’aeroporto di Crotone. Sebbene sia positivo che la struttura aeroportuale si arricchisca di servizi accessori, la vera priorità per i cittadini resta la garanzia di voli affidabili e regolari. Un aeroporto non può essere considerato realmente funzionante se i collegamenti aerei continuano a essere incerti e se i passeggeri sono costretti a fronteggiare situazioni come quella odierna.

«Ricordiamo alla Sacal, la società di gestione degli scali calabresi, e alle compagnie aeree che l’aeroporto di Crotone è inserito nel regime di Continuità territoriale, uno strumento che dovrebbe garantire collegamenti stabili e accessibili per chi vive in aree periferiche e svantaggiate».

«Questo significa che il servizio aereo non può essere gestito con superficialità o con soluzioni temporanee che penalizzano i cittadini. L’obiettivo della Continuità Territoriale è quello di assicurare ai residenti la possibilità di spostarsi con la stessa dignità e le stesse opportunità di chi vive in zone meglio servite. Tuttavia, episodi come quello di oggi dimostrano che tale principio non viene rispettato nella sua essenza».