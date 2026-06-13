Cutro, turista colpita da infarto al villaggio Bluserena: salvata dai bagnini

2 minuti per la lettura

Sfiorata la tragedia al villaggio Bluserena di Cutro, anziana turista colta da infarto in piscina è stata salvata tempestivamente dai bagnini.

CUTRO – Un dramma sfiorato che si è trasformato in una storia di straordinaria efficienza e prontezza. Una turista ultrasettantenne, ospite fedelissima del “Serenè Resort” di San Leonardo di Cutro – struttura del gruppo Bluserena che conta dodici resort sul mare –, è stata salvata in extremis dopo essere stata colpita da un infarto.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, subito dopo pranzo, mentre la donna si trovava in piscina per un bagno. All’improvviso il malore cardiocircolatorio. A fare la differenza tra la vita e la morte è stata una questione di pochissimi minuti. Il bagnino di turno si è accorto immediatamente della gravità della situazione e si è tuffato per recuperare la donna, dando il via alle manovre di rianimazione cardio-polmonare fondamentali in attesa dei soccorsi sanitari.

TURISTA COLPITA DA INFARTO: TEMPESTIVI I SOCCORSI AL VILLAGGIO BLUSERENA DI CUTRO

In una fase estremamente concitata, la macchina della sicurezza interna ha mostrato un coordinamento perfetto. In meno di due minuti è stato portato sul posto un secondo defibrillatore, insieme alle cassette di pronto soccorso e all’adrenalina. Insieme a Diego, il bagnino che ha effettuato il primo intervento, è entrata in azione una squadra di cinque assistenti bagnanti, tutti lavoratori originari del posto, e altro personale della struttura, che ha fornito un supporto logistico e operativo vitale.

Una prontezza che ha ricevuto il plauso degli stessi operatori dell’elisoccorso del 118 e dei sanitari intervenuti successivamente in ospedale a Crotone. «L’episodio è stato metabolizzato velocemente grazie anche ai tanti apprezzamenti ricevuti dai medici», sottolinea il direttore del resort, Marco Saraceni. Per l’hotel manager, l’aspetto cruciale è stato proprio poter contare su persone pronte e preparate a intervenire: «La tempestività è tutto. Avere una squadra che interviene nel modo migliore in questi casi è fondamentale. Come Bluserena teniamo moltissimo a questa formazione e oggi lo abbiamo vissuto in prima persona».

LA FORMAZIONE

Il personale del Serenè Resort – tiene a sottolineare il direttore Saraceni – partecipa a continui corsi di aggiornamento sul primo soccorso e sulle procedure di emergenza. L’incidente accende i riflettori sulla sicurezza in piscina e sull’importanza di avere personale formato direttamente sul territorio in cui opera. Un valore aggiunto per la struttura di Cutro, che in queste settimane sta registrando un ottimo andamento della stagione turistica, viaggiando quasi al completo. I clienti possono godersi le vacanze sapendo che, in caso di necessità, c’è un’équipe attenta e addestrata a proteggere la loro vita. Ma l’attenzione e la prudenza non devono mai venire meno.