Strage di cani a Steccato di Cutro, rinvenute nove carcasse

2 minuti per la lettura

Nove cani morti per sospetto avvelenamento a Steccato di Cutro, un’ordinanza del Comune alza l’allerta sul fenomeno dopo la strage

CUTRO – Strage di cani a Steccato. Nel corso di sopralluoghi svolti dagli agenti della polizia locale, è emerso un quadro drammatico. Tre cani morti per sospetto avvelenamento lungo le strade della frazione costiera. Altre sei carcasse individuate all’interno di rudere che insiste in un’area privata. I rinvenimenti portano a ipotizzare una vera e propria scia di morte legata alla presenza di sostanze tossiche.

La situazione, caratterizzata da un elevato rischio igienico-sanitario dovuto allo stato di decomposizione delle carcasse e al potenziale richiamo di vettori, ha spinto l’amministrazione comunale a intervenire con la massima tempestività attraverso provvedimenti contingibili e urgenti firmati dal sindaco Domenico Voce.

Le misure del Comune

Il Comune ha disposto l’accesso coattivo, eseguito in sinergia tra la polizia locale, il Servizio veterinario dell’Asp e gli operatori di una ditta specializzata, nell’area privata per procedere alla rimozione delle sei carcasse, al loro smaltimento secondo le normative europee e alla successiva sanificazione e messa in sicurezza dei luoghi. Il provvedimento mira a scongiurare pericoli per la salute pubblica. Accertamenti anche sull’eventuale presenza di microchip sugli animali da parte dell’autorità sanitaria.

Degli animali rinvenuti su suolo pubblico si occuperà una ditta specializzata incaricata a sua volta dall’impresa Marchese, titolare dell’appalto dei rifiuti. Intanto, il Comune ha ufficialmente alzato l’allerta sul fenomeno dell’abbandono di esche e bocconi avvelenati.

Allerta sul fenomeno

Il primo cittadino ha imposto disposizioni stringenti per residenti, detentori di animali e proprietari di fondi. Dal divieto di preparare, miscelare o abbandonare sul territorio comunale qualsiasi tipo di esca o boccone tossico, all’obbligo di guinzaglio corto e museruola, all’ispezione nelle aree segnalate.

Le autorità ricordano che chiunque dovesse rinvenire ulteriori carcasse, esche o bocconi sospetti ha il severo obbligo di non toccarli e di segnalare immediatamente l’accaduto al Comando di polizia locale di Cutro, alla Stazione dei carabinieri o ai Servizi veterinari dell’Asp, per consentire i campionamenti e le bonifiche di rito. L’inosservanza delle disposizioni comporterà la denuncia all’autorità giudiziaria. Sullo sfondo, un interrogativo resta in piedi: dietro la strage di cani c’è una regia unica? Gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili sono in corso.