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Cambio al vertice della Capitaneria di porto di Crotone, Mazza subentra a Morello

| 25 Settembre 2026 14:18 | 0 commenti

La cerimonia di avvicendamento al vertice della Capitaneria di porto di Crotone

La cerimonia di avvicendamento al vertice della Capitaneria di porto di Crotone

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Mazza nuovo comandante della Capitaneria di porto di Crotone, subentra a Morello promosso vice comandante regionale

CROTONE — «Non amo parlare di dati e statistiche, ma sono orgoglioso del nostro lavoro». Si è congedato così, con la forza dei fatti e l’orgoglio della divisa, il capitano di vascello Domenico Morello, al timone della Capitaneria di Porto di Crotone per tre anni intensi. Nel corso della cerimonia di avvicendamento, Morello — originario del Cosentino ma legato a doppio filo a Cotronei, al punto da sentirsi parte integrante di questa comunità — ha ceduto il comando al parigrado crotonese Pasquale Mazza.

Un passaggio di consegne che ha il sapore della continuità e della stima profonda: Morello cede infatti il testimone a Mazza esattamente come aveva già fatto in passato a Gallipoli, sottolineandone il garbo istituzionale e la grande competenza, dicendosi certo che saprà fare meglio di lui. Per Morello non è un addio alla Calabria, perché lo attende un prestigioso incarico come nuovo vicecomandante regionale della Guardia Costiera, al fianco del direttore marittimo, il contrammiraglio Giuseppe Sciarrone.

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In 3 anni salvate 225 persone

Nel tracciare il bilancio dell’attività operativa, Morello ha rivendicato come traguardo più alto il salvataggio di 225 persone in mare, frutto di una presenza costante e di una Capitaneria altamente motivata, sostenuta anche da rinforzi significativi arrivati negli ultimi tre anni. Ha ricordato inoltre il porto oggi più moderno e sicuro grazie a importanti opere infrastrutturali e all’approvazione del piano di sicurezza, il presidio stagionale di Le Castella e i successi sportivi della Lega Navale e dei circoli velici, definiti come autentico volano economico.

Non sono mancati i ringraziamenti alle autorità, con un plauso speciale, per l’impegno nel settore ambientale, nato su suo impulso e stimolo, al procuratore Domenico Guarascio.

Cambio nel segno della continuità

Il contrammiraglio Giuseppe Sciarrone ha elogiato i meriti di Morello, segnalati al Comando generale, sottolineando come abbia saputo interpretare il suo ruolo con professionalità, fermezza e azione di sprone per le amministrazioni. Dal canto suo, il nuovo comandante Pasquale Mazza ha definito Morello un «granitico riferimento professionale», promettendo di proseguire e valorizzare la sua opera. Con il saluto alle Procure calabresi del contrammiraglio Sciarrone e l’augurio corale di “buon vento e mare calmo”, la Capitaneria di porto di Crotone volta pagina nel segno della continuità e della sicurezza. Inizia un nuovo, promettente capitolo.

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