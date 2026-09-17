Capitaneria di porto di Vibo, Vittozzi nuovo comandante, succede ad Avallone

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Cambio della Guardia alla Capitaneria di porto di Vibo Marina; Fabrizio Vittozzi prende il posto di Guido Avallone: stamani il passaggio di consegne nel piazzale dello scalo marittimo. Nei giorni scorsi l’incontro col presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro

VIBO VALENTIA – Cambio al vertice della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia. Venerdì 18 settembre, alle 10.30, nel piazzale antistante la sede della Capitaneria, a Vibo Marina, si terrà la cerimonia di avvicendamento tra il Capitano di Fregata Guido Avallone e il Capitano di Fregata Fabrizio Vittozzi, designato alla guida del Compartimento marittimo vibonese.

Alla cerimonia, presieduta dal Direttore marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica, Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, prenderanno parte le principali autorità civili, militari e religiose della provincia.

VITTOZZI ARRIVA DAL COMANDO GENERALE

Vittozzi arriva a Vibo Valentia dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dove ha ricoperto da ultimo l’incarico di Capo Sezione Impiego Sottufficiali e Graduati presso il Reparto I – Personale. Per il nuovo comandante si apre dunque una nuova esperienza alla guida della struttura impegnata nella tutela e nel controllo del territorio marittimo e costiero della provincia.

Avallone lascia invece il comando dopo due anni di attività, durante i quali la Capitaneria di porto si è distinta nei diversi ambiti di competenza: dalla sicurezza della navigazione alla salvaguardia della vita umana in mare, dalla tutela dell’ambiente marino e costiero alla salvaguardia del demanio marittimo, fino ai controlli lungo l’intera filiera della pesca.

IL NUOVO INCARICO DI AVALLONE

Conclusa l’esperienza vibonese, Guido Avallone assumerà un nuovo incarico a Roma, presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il comandante entrerà nel Reparto VI, dedicato alla sicurezza della navigazione e marittima.

PRIMA USCITA ISTITUZIONALE PER VITTOZZI ALL’AUTORITà PORTUALE DI GIOIA TAURO

Intanto, proprio in vista dell’avvicendamento, il nuovo comandante Fabrizio Vittozzi, accompagnato dal comandante Avallone, ha effettuato la sua prima visita istituzionale venendo ricevuto a Gioia Tauro dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza.

Da sinistra Avallone, Piacenza e Vittozzi

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle principali attività che interessano lo scalo portuale vibonese, con particolare attenzione alla sicurezza, alla collaborazione tra le istituzioni e ai progetti di sviluppo in corso.

Piacenza ha rivolto un ringraziamento ad Avallone per il lavoro svolto alla guida della Capitaneria di porto di Vibo Marina, sottolineandone la professionalità e il contributo assicurato alle attività dello scalo, e gli ha formulato gli auguri per il nuovo incarico.

Al comandante Vittozzi è stato invece rivolto il benvenuto nella nuova funzione, insieme all’auspicio di buon lavoro. L’Autorità portuale ha confermato la disponibilità a proseguire il rapporto di collaborazione con la Capitaneria, con l’obiettivo di garantire efficienza operativa e sostenere la crescita dello scalo e dell’intero territorio.se per la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, con Vittozzi chiamato a raccogliere il testimone di Avallone e a proseguire l’attività di presidio, controllo e sicurezza lungo la costa e nelle acque del Compartimento marittimo.