Cutro, dal report sui rifiuti alla denuncia: la mossa muscolare del sindaco Voce

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Clima infuocato a Cutro sui rifiuti, denuncia del sindaco per presunte fughe di notizie dopo il report che potrebbe ridurre la Tari



CUTRO – La toppa rischia di essere peggiore del buco. L’amministrazione comunale affida a una nota ufficiale (senza logo ma autentica) la propria reazione al terremoto sui rifiuti, confermando quel clima di tensione che l’esecutivo giura di smentire. «Siamo dispiaciuti e amareggiati nel constatare che sia stato messo a rischio il rapporto di fiducia tra amministrazione e dipendenti», osserva l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Voce, puntando il dito contro la riservatezza, a suo dire, venuta meno per un documento riportato dal Quotidiano. Un documento che era uscito dagli uffici anche a seguito di una specifica richiesta di accesso agli atti, diventando oggetto di pubblico commento da parte del gruppo consiliare “Ricostruiamo il futuro”.

«Nessuna caccia alle streghe» ma scatta la denuncia

Non si tratta dunque di fughe clandestine, ma di questioni di evidente rilevanza pubblica che l’ente ha tuttavia deciso di curare a colpi di codice penale, formalizzando una denuncia per una (più che mai) presunta “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” presso la caserma dei carabinieri. La configurabilità del reato appare piuttosto fragile, in realtà.

Un riscontro tecnico-finanziario su un appalto pubblico di rilievo economico rientra nell’attività istruttoria ordinaria dell’ente e, per giunta, era stato richiesto proprio per orientare una scelta amministrativa di imminente pubblicità (la decisione sulla gara o sulla proroga). Non si tratta di un’inchiesta penale coperta da segreto istruttorio o di un atto con esplicita classificazione di segretezza. Un’azione, insomma, che smentisce la narrazione di serenità. Si nega la «caccia alle streghe», ma intanto si blindano gli uffici con querele per atti che non hanno nulla di riservato.

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Denuncia sul report che potrebbe alleggerire la bolletta dei rifiuti



Atti che peraltro sostengono che tagliare la tassa sui rifiuti a Cutro, secondo l’orientamento palesato dalla Giunta, non è un miraggio, ma un percorso contabile possibile che l’Area tecnica, guidata dall’ingegnere Ferdinando Iacovino, ha messo nero su bianco. Sull’appalto più pesante del bilancio comunale, che vale circa 1,8 milioni di euro l’anno e storicamente rappresenta un nervo scoperto, la via d’uscita esiste ma corregge l’impostazione iniziale della Giunta. Se l’atto di indirizzo puntava a indire una nuova gara, il riscontro tecnico dimostra che sarebbe un azzardo rischioso e antieconomico, indicando nella proroga di un anno, dall’1 gennaio, la scelta obbligata per sterilizzare costi e vincoli regionali.

Il percorso contabile ipotizzato dai tecnici



Bandire una nuova gara a dicembre sarebbe un salto nel buio. La relazione smonta le illusioni ricordando che i parametri del 2019 non reggono l’urto dei prezzi attuali. Un nuovo bando si scontrerebbe con l’aggiornamento ministeriale della manodopera di livello C2, con un incremento salariale che porta la tariffa da 26,48 a 31,26 euro l’ora, bruciando oltre 214 mila euro in più l’anno. A ciò si aggiungerebbero i rincari dei carburanti, schizzati a 2,334 euro al litro, e i maggiori costi di manutenzione e ricambi.

Un quadro che sarebbe più gravoso per i contribuenti.

Il rischio sarebbe anche un cortocircuito con i vincoli regionali. Il nuovo Piano d’ambito di Arrical ha avviato le procedure per le gare europee del gestore unico per il ventennio 2028-2047. Vincolarsi oggi a un nuovo piano pluriennale vorrebbe dire programmare fuori tempo massimo, scontrandosi con la futura riorganizzazione. La proroga tecnica si conferma l’unica scelta di saggia amministrazione.

Ecco come potrebbe diminuire la tassa sui rifiuti



La riduzione della bolletta passa dal metodo Arera MTR-3, che distingue tra il ciclo integrato dei rifiuti – spazzamento e lavaggio restano blindati – e le attività esterne o igienico-sanitarie. La relazione individua il perimetro scomputabile: taglio di alberi e potature per 18.944,78 euro, rimozione di carcasse animali per 6.402,31 euro, derattizzazione per 3.153,79 euro e disinfestazione per 16.840,30 euro. Si aggiunge la componente di sei operatori per il verde pubblico estrapolata dallo spazzamento per 271.465,34 euro. Sommando costi industriali, spese generali al 5%, utile d’impresa al 10% e Iva al 10%, si arriva esattamente a 328.821,93 euro l’anno trasferibili alla fiscalità generale.

Il caso Isola e i precedenti appalti dei rifiuti in odor di mafia



La legge vieta i tagli automatici: spostare gli oneri fuori dalla Tari richiede copertura nei capitoli di bilancio nel rispetto degli articoli 162 e 193 del Tuel. Ed è qui che la politica fa la differenza. Pur non citate nella relazione, perché non è prerogativa dei dirigenti indicare scelte, le royalties rappresentano il serbatoio ideale: fondi vincolati per problematiche ambientali che possono blindare la spesa per verde e igiene urbana senza mandare in default il Comune.



Gli amministratori citano spesso il caso Isola Capo Rizzuto, comune più grande dove l’appalto costa meno ma la città soffre il degrado e le proteste degli imprenditori turistici di Le Castella e i sequestri di discariche in centro sono all’ordine del giorno. Una linea di prudenza si impone anche perché a Cutro l’appalto dei rifiuti resta il capitolo più delicato, segnato in passato da interdittive antimafia e intrecciato con le dinamiche dello scioglimento per infiltrazioni della ‘ndrangheta del 2020.

Attesa per i risvolti sulle macroaree



«Non è stata aperta nessuna caccia alle streghe e nessun terremoto ci ha scosso», insiste l’amministrazione. Ma mentre la città bolle in attesa dei risvolti sulla rivoluzione delle macroaree annunciata dal sindaco Voce ai dipendenti – con un atto approvato dieci giorni fa che misteriosamente tarda a comparire sull’albo pretorio mentre vengono pubblicati provvedimenti più ordinari – la strada tecnica è tracciata. Tra querele in caserma e smentite, tocca alla politica decidere se imboccarla.